A Fazenda 2020: Raissa Barbosa e Lucas Maciel travam barraco; entenda

O clima entree Raissa Barbosa anda azedado em A Fazenda 2020. Isso porque, na manhã desta terça-feira (22), os dois reafirmaram rivalidade durante discussão na cozinha após a realização das obrigações do dia.

As câmeras não mostraram o início de tudo, mas durante a discussão Raissa entregou que o ex-pânico teria dito que ela não encheu um balde. Tudo isso, na frente dos outros participantes de A Fazenda 2020, o que pode prejudicá-la na formação da Roça que acontecerá hoje à noite. Em suma, a ex-vice Miss Bumbum recebeu 8 votos da casa na primeira votação.

Raissa fazia uma limpeza de pele na cozinha, quando Lucas entrou e começou a discutir com a peoa. “Agora de manhã não tá cheio, vai lá e enche, cara. Se vira! Não é só eu que estou ali [na área externa], pergunte os outros também. Agora é só comigo, disparou a modelo. Lucas então apenas disse: “Bom dia pra você também”.

Logo depois de alguns segundos de silêncio, Lucas se defendeu. “Eu falei pra quem estava lá, você estava passando”, justificou. “Você não falou pra quem estava lá não, você falou pra mim. Presta atenção moleque!”, disse Raissa, aos gritos.

Entenda a rivalidade entre Raissa Barbosa e Lucas Maciel em A Fazenda 2020

Lucas e Raissa se mostraram potenciais amigos no início do reality show A Fazenda 2020, há duas semanas atrás. Ao cair na primeira Roça, Raissa recebeu apoio do peão e durante uma brincadeira provocada por outras peoas, eles combinaram de trocar beijos após volta da ex-vice Miss Bumbum da Roça. Aliás, tal beijo, que não aconteceu, é o principal motivo para série de desentendimentos.

Raissa surpreendentemente acabou sendo a mais votada pelo público para continuar no jogo. Ela disputou a berlinda contra Lucas Strabko (o Cartolouco) e Fernandinho Beat Box, esse último, eliminado do jogo.

A famosa retornou à casa, enquanto Lucas Maciel não se mostrou contente com o seu retorno. Em certo momento, inclusive, ele respondeu a um comentário sobre o beijo dos dois da seguinte maneira: “Beijo, eu beijo lá fora”. No calor da emoção, Barbosa não ouviu a fala do ex-amigo, mas no dia seguinte Luiza Ambiel contou para ela o que ele havia dito.

Raissa Barbosa X Lucas Maciel

A rivalidade entre os dois foi instaurada, sendo um dos principais desdobramentos da trama da vida real. Já na festa da última sexta-feira (18) de A Fazenda 2020 que seguiu até a madrugada de sábado (19), os dois se evitaram após o climão. Já na casa, assim que a luz foi desligada, eles voltaram a discutir.

O peão alegou que na festa a situação entre os dois o deixou chateado. No dia seguinte, ambos se reencontraram e lavaram roupa suja. “Na cabeça de algumas pessoas, você voltar pelo público é porque você é forte”, afirmou Lucas. “E o que você falou lá no quarto, depois que a luz desligou?”, quis saber a musa. “Que você tá se achando se achando porque tinha voltado?”, respondeu o influencer.

Em seguida, Raissa cobrou uma explicação do concorrente de A Fazenda 2020. “Falou isso, não foi? E aí? Não sei de onde você tirou isso, que eu tô achando. Eu voltei aqui toda normal, chorando, toda feliz. Se eu tivesse me achando, eu não teria chegado daquele jeito, não. Eu teria chegado falando tudo o que eu queria falar e o final eu nem falei”. Lucas, no entanto, apenas disse que tentou falar com a famosa durante a festa, mas que a miss acabou o evitando.