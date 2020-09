A Fazenda 2020: Raissa Barbosa fatura com fotos sensuais em site adulto

A participante Raissa Barbosa, que está na primeira formação da roça do reality A Fazenda 2020, criou um perfil no site de conteúdo adulto OnlyFans. Através das redes sociais, a peoa disponibilizou o link para os assinantes da plataforma. No vídeo da divulgação, a modelo aparece nua jogando dólares pelo corpo todo. Saiba mais!

A ex-Miss Bumbum, Raissa Barbosa, 29 anos, está na disputa pelo prêmio R$ 1,5 milhão no reality A Fazenda 2020, da Record TV. Apesar de estar dentro do confinamento, ela acaba de anunciar a sua entrada no site de conteúdo adulto OnlyFans. O anunciou foi feito pela equipe da modelo, através do perfil oficial da peoa no Twitter.

Juntamente com o anúncio, o perfil publicou um vídeo no qual a ex-miss Bumbum de A Fazenda 2020 aparece completamente nua, com apenas uma tarja escrito ‘censurado’ na frente. O vídeo é curto, e nele, mostra a peoa sentada em uma cama, enquanto joga notas de dólares pelo corpo. Entretanto, para quem se interessar pelo conteúdo, no perfil oficial consta o link do site disponibilizado apenas para assinantes.

Raissa Barbosa no Onlyfans – A Fazenda 2020

De acordo com o site OnlyFans, o perfil de Raissa apresenta mais de 500 fotos e vídeos para os assinantes. Na descrição da página diz: “Nudez total para exibição”. Logo abaixo consta o passo-a-passo de como ter acesso aos conteúdos exclusivos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sendo assim, para ver os conteúdos da peoa do reality A Fazenda 2020, o assinante precisa desembolsar o valor $ 19,99 por mês ou escolher a opção da assinatura trimestral por $ 29,99, com 50% de desconto. Após o pagamento, todo o conteúdo é disponibilizado.

Em resumo, o OnlyFans é a plataforma de mídia social onde os influenciadores são livres para postar qualquer conteúdo que quiserem – inclusive pornografia – com os fãs podendo pagar pelo privilégio. As melhores páginas de OnlyFans podem render milhares de reais por mês

Qualquer pessoa pode se inscrever no OnlyFans, e todo o conteúdo é bem-vindo e varia de limpo a sujo – porque tecnicamente é um aplicativo geral e não exclusivo para pessoas que trabalham com pornografia. Também é usado por blogueiros de fitness, nutricionistas e muito mais.

Confira esse ensaio sem censura no Onlyfans: https://t.co/bNYqWLUD0n pic.twitter.com/cVzWDHr9SQ — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) September 16, 2020

Veja a reação do público nas redes sociais

No Twitter, os fãs e seguidores da página da participante de A Fazenda 2020, repercurtiu sobre o asunto. Logo que divulgou, teve quem achou desnecessário a exposição da modelo, porém, muitos comemoraram que a chamaram de ‘protagonista’, Será?

A protagonista tem OnlyFans

Raissa te adoro mais ainda https://t.co/sETUU4kWzf — onlyfans.com/piscessuicide (@slytherinpisces) September 16, 2020

GENTE A RAISSA TEM ONLYFANS PQP LENDÁRIA PRA CARALHO, E VAMOS DE DIVULGAÇÃO PRA LENDA GANHAR O MONEY DELA NÉ #AFazenda12 #AFazenda #RocaAFazenda https://t.co/D6OsbmiQLV — fofocou 🎪💥⚡ (@comentandotudou) September 16, 2020

Lenda que vai ficar rica com o dinheiro que vai ganhar no Onlyfas amo — ℤ𝕚𝕔𝕠 ⚡ (@itxzico) September 16, 2020

Quem está na primeira roça em A Fazenda 2020?

Antes de mais nada, vamos relembrar a primeira formação da roça do reality da Record TV, com apresentação de Marcos Mion. A votação aconteceu na noite da última terça-feira (15) ao vivo. Primeiramente, foi revelado o Poder da Chama Vermelha. JP Gadêlha escolheu o poder da chama vermelha e anulou um voto de Biel e outro de Rodrigo.

No entanto, ele entregou o poder da chama verde para a participante Carol Narizinho, que teve que trocar de lugar com um dos integrantes da baia. Ela escolheu a peoa Victória Villarim.

Sendo assim a primeira formação da roça do reality aconteceu. Com 8 votos da casa, Raissa Barbosa disputa a permanência no reality com os peões Lucas Cartolouco (indicado pela fazendeira Jakelyne), Fernandinho Beat Box (puxado da baia pela mais votada – no caso Raissa), e Rodrigo Moraes (indicado pelo Resta Um).