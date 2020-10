A Fazenda 2020: Raissa Barbosa pode ser expulsa do reality; entenda

A Síndrome de Bordeline de Raissa Barbosa, participante de A Fazenda 2020, virou assunto na imprensa nesta segunda-feira (26). Isso porque, segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, a peoa teria ocultado o fato de ter Borderline para a produção. Cláusula contratual do programa pune qualquer informação importante ocultada pelo participante no ato da assinatura do contrato.

Confinada em A Fazenda 2020, Raissa tem deixando a produção de A Fazenda 2020 mais atenta que o comum. Primeiramente, a peoa surtou após receber oito votos na formação da roça. Em ação rápida, Raissa surpreendentemente jogou água em Biel e ameaçou ter atitude impensada.

Na semana passada, Raissa teve um novo pico de borderline durante uma discussão com MC Mirela em A Fazenda 2020. Jojo Todynho segurou a peoa para evitar uma possível agressão física, o que poderia eliminá-la do reality show. Antes disso, ela já havia surtado e quebrado a porta do banheiro em briga com Luiza Ambiel, já eliminada do jogo.

O que diz o contrato de A Fazenda 2020

O contrato assinado por Raissa antes de entrar em A Fazenda 2020 diz com clareza que é proibido omitir informações. Com, por exemplo, contratos publicitários, trabalhos e doenças. “omitir informações sobre doenças ou sintomas pré-existentes que requeiram cuidados médicos. Qualquer estado de saúde incompatível com a permanência do competidor no programa devidamente atestado por um médico”, diz assim o texto do documento.

Raissa revelou que não tinha contado sobre borderline para a produção

Carol Narizinho, que esteve envolvida diretamente em um dos surtos de Raissa em A Fazenda 2020, revelou que a peoa contou para os peões sobre a síndrome. Em conversa não mostrada na TV e nem no PlayPlus, Raissa teria dito que escondeu da produção o seu problema de saúde.

“Depois que ela comentou com a gente sobre isso em algum momento de uma crise ela falou, mas a gente não tem noção de como é. Eu não conhecia essa síndrome. Ela comentou que ela não estava tomando mais remédio e também que ela não contou pra produção antes de entrar sobre isso, porque podia impedir ela de entrar, ela tinha muito medo”, disse a ex-panicat.

O que diz representantes de Raissa?

A assessoria de imprensa de Raissa emitiu uma nota negando que ela teria quebrado cláusula do contrato. “A notícia era de conhecimento público e foi divulgada meses antes do início do reality. Vale lembrar que todos os participantes estão competindo de igual pra igual e não existe tratamento privilegiado para nenhum dele. Além disso, todos passaram pelo mesmo processo de seleção”.