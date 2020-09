A peoa Raissa Barbosa comemorou muito sua volta da roça em A Fazenda 2020, que eliminou Fernandinho Beatbox. A modelo chorou após o anúncio de Marcos Mion e voltou saltitante para a sede. Ela foi recepcionada com euforia pelas mulheres.

Já os homens não curtiram muito a saída de Beatbox. Cartolouco também foi salvo. Lucas Selfie foi o que mais sentiu e não escondeu seu descontentamento quando viu Raissa passar pela porta em A Fazenda 2020. “Voltei, quer vocês queiram, quer não. Gostou? Tá gostado, não gostou o problema é de vocês, quer ir embora, pode ir embora!”, disparou a modelo.

Veja o momento em que Raissa volta pra sede, após vencer a disputa e voltar da #EliminaçãoAFazenda 💥 Assine o @SigaPlayPlus e fique por dentro de tudo o que acontece em #AFazenda12. Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/M9jXCa66vt — A Fazenda (@afazendarecord) September 18, 2020

Raissa desabafa em A Fazenda 2020

Depois, Raissa desabafou com Carol Narizinho no quarto sobre a opinião que as pessoas costumam ter dela, em “A Fazenda 2020”. A vice-miss bumbum afirmou que é comum não acreditarem em sua capacidade. “As pessoas acham que eu sou fraca, eu achava que eu era franca e agora o público me mostrou que eu não sou. Eu ficava repetindo isso para tentar acreditar, mas não conseguia”.

A ex-panicat mostrou compreender o sentimento da amiga, contando que também se sente fraca em algumas situações e que tem muito medo de ir para a roça. As duas, então, avaliaram que muitos confinados devem mudar a maneira de se relacionar com Raissa após sua permanência em “A Fazenda 2020”. A modelo recebeu 8 votos dos peões.

Biel diz que volta de Raissa “não a faz forte”

Após a eliminação de Fernandinho Beat Box e a confirmação de que Raissa segue em “A Fazenda 2020”, Biel, Juliano Ceglia e Mariano avaliaram o resultado da roça. O funkeiro comentou que, mesmo sendo escolhida para ficar no jogo, a vice-miss bumbum pode não ter agradado tanto assim o público:

“Quando vê, não é que o povo votou mais para ela ficar, é que votou menos para o Fernandinho. Não é que ela é forte. Biel continuou aconselhando os outros que eles deveriam relaxar, mas que certamente Raissa usará sua permanência como trunfo.

Confira aqui a reação de Raissa após ser indicada à roça.

Rodrigo cogitou que o público pode não ter visto o momento me que a peoa jogou água neles e que se ela tivesse saído do reality, seria uma resposta de que esse comportamento não foi aprovado.

“Isso aqui é vida real”, diz Raissa em A Fazenda 2020

Em conversa com MC Mirella na manhã desta sexta-feira (18), Raissa fez uma reflexão sobre a natureza do jogo. “Isso aqui é igual a vida real. Quando você tá bem, todo mundo fica em volta, mas quando você tá mal…”, afirmou.

“Eu estava quase entregando o jogo, mas vocês, as meninas, me ajudaram e eu reagi. Acordei”, disparou Raissa, explicando para a funkeira o motivo pelo qual acredita que recebeu os 8 votos na formação da primeira roça do reality — todos vieram de homens.