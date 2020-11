A Fazenda 2020: Raissa dedura trapaça de Mariano com poder do lampião

A noite de terça-feira, dia 17, em A Fazenda 2020 foi fogo no feno com a formação da 10ª roça do reality. A formação da berlinda contou mais uma vez com o Lampião do Poder, que tem a missão de mudar os rumos do jogo, que nessa semana estava nas mãos de Mariano. Acontece, que logo após o ao vivo, Raissa sugeriu o cantor sertanejo teria burlado uma das regras do ‘poder de fogo‘ para beneficiar Biel.

Como foi a formação da roça em A Fazenda 2020?

Tudo começou com a formação da berlinda. A fazendeira Jakelyne indicou Mirella para a berlinda. Em seguida, pelos votos da casa, Mateus Carrieri foi parar no 2º banquinho da roça. Lipe mandou Tays para o terceiro banquinho, e Stéfani Bays completou a formação tradicional da formação da elimição da semana.

Veja quem votou em quem na formação da 10ª roça

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além dos poderes que já haviam sido conquistados por Mariano durante a prova de fogo, a produção de A Fazenda 2020 também incluiu uma surpresinha, e adicionou um quinto banquinho.

Com isso, a princípio, a roça seria formada por cinco peões. Mas a chama verde, que ficou com Mariano, mudou tudo e definiu a formação da roça. No fim das contas, Tays se livrou da roça e a berlinda foi formada por Mirella, Mateus, Stéfani e Jojo.

O que Raissa disse?

Mirella e Raissa entraram na sede enfurecidas e entraram no quarto, foi quando Raissa sugeriu que Mariano teria burlado uma regra do programa.

“Eu vi uma coisa, mas não sei. Na hora que o Mariano foi abrir o poder, antes dele abrir, ele deu uma olhada para o Biel. Não sei se isso pode ser alguma coisa”, especulou Raissa.

“Até parece que vão falar alguma coisa disso. Eles são os queridinhos, esqueceu?”, disse Mirella.

Assista o momento em que Raissa dedura Mariano e Biel em A Fazenda 2020:

Raissa disse viu Mariano dando uma olhada pra Biel na hora do lampião, Mirella disse que não vai mudar nada pois eles são os queridinhos pic.twitter.com/43geoQ4Zph — Kelly 🍫🍹 (@effectsterella) November 18, 2020

Raissa falou que Mariano talvez tenha burlado as regras do poder trocando olhares com Biel durante a roça. Mirella falou: "até parece que vão fazer alguma coisa. Eles sao os queridinhos, esqueceu?" — Chico Barney (@chicobarney) November 18, 2020

Veja o momento em que Mariano revela a Chama Verde em A Fazenda 2020:

Chegou a hora de Mariano revelar o Poder da Chama Verde! 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/E0OYzTtDTP — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2020

A Fazenda 2020: produção alerta peões sobre infringir regras no programa