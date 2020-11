No início da noite desta quinta-feira (12), dia de mais uma eliminação do reality A Fazenda 2020, a participante Raissa Barbosa revelou que irá dispensar os remédios para controle do transtorno de borderline, para ‘sentir a emoção’. Ao dizer, a peoa se refere ao programa ao vivo de eliminação desta noite.

A Fazenda 2020: Raissa diz que não irá tomar remédios

Primeiramente, a peoa encara nesta noite, mais uma eliminação da roça do reality da Record TV. Ela disputa a permanência no programa ao lado do affair, Lucas Selfie, e da amiga, a funkeira Jojo Todynho. Essa não é a primeira vez que Raissa senta no deck de eliminação. No entanto, nas roças anteriores em que participou, conseguiu mais votos do público e continuou no jogo. Essa eliminação promete ser mais uma de recordes de votos, afinal, são participantes com bastante torcida aqui de fora.

Na tarde de hoje, em conversa com a colega e ex-rival Mirella, a modelo disse que a produção estava chamando, para entregar os remédios, e que ela ia falar que não queria. Ela afirmou: “Ah não quero, quero sentir a emoção”. Nesse momento, Lucas Selfie, que também estava no local, indicou concordar com a peoa para não tomar o remédio, e deixar a emoção correr à flor da pele.

Em noite de eliminação em A Fazenda 2020, é sempre um dia de tensão entre os roceiros da vez. Jojo Todynho foi indicada pela então fazendeiro, Biel. Lucas Selfie sentou pela primeira vez no banquinho com uma puxada certeira de Mateus Carrieri na baia. Já, Raissa Barbosa foi trocada no último minuto pelo peão Carrieri – que foi salvo por Biel com o poder especial.

Confinado no reality A Fazenda 2020, Raissa teve vários momentos onde excedeu os sintomas do transtorno de borderline. Contudo, o pico sobre durante alguma discussão, estresse com algum participante, como teve em alguns momentos no jogo. Para controlar o nervosismo, Raissa recebe medicação da produção do programa. Em algumas ocasiões, foi possível ouvir os peões comentarem sobre o uso dos medicamentos da peoa.

Raissa Barbosa sofre de Transtorno de Borderline

Raissa entrou para o reality A Fazenda 2020 com o diagnóstico de Transtorno de Borderline, um tipo de distúrbio que reúne emoções e comportamentos ao mesmo tempo. Em um post nas redes sociais, a equipe da modelo descreve um pouco do comportamento de alguém com os sintomas. Com os sintomas, a modelo foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Umas das mais polêmicas ocasiões, foi quando a peoa recebeu 8 votos na primeira roça e surtou com os homens da casa. Ela jogou água em Biel, Lipe e Mateus Carrieri. Chamou o ex-MTV de ‘boy lixo. Jogou creme em Juliano e Cartolouco, já eliminados.