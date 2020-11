A Fazenda 2020: Raissa entra em desespero e Faro quebra protocolo

Raissa Barbosa, décima primeira eliminada de A Fazenda 2020, deixou a produção do Hora do Faro preocupada na tarde desta sexta-feira (27). Isso porque, durante a gravação do quadro A Fazenda Última Chance, a peoa ficou nervosa e começou a chorar sem parar. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, que está na bancada de entrevistadores, a ex-peoa teria se sensibilizado com suas cenas no reality show.

No palco da atração dominical da RecordTV, a ex-vice Miss Bumbum pedia para assistir aos momentos em que surtou em A Fazenda 2020. No entanto, devido ao seu estado emocional, a produção pediu para parar de mostrar as cenas e desligou as câmeras até que ela se acalmasse.

Leo Dias detalhou que Rodrigo Faro, apresentador do Hora do Faro, quebrou o protocolo de distanciamento social e abraçou Raissa. A atitude do comunicador teve como objetivo de acalmá-la para que a gravação continuasse. Faro também teria dito algumas palavras de apoio para Barbosa.

Ex-peoa de A Fazenda 2020 no Hora do Faro

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Hora do Faro recebe o eliminado da semana de A Fazenda 2020 para uma roda de entrevista. No quadro, o eliminado da vez assiste aos seus melhores momentos no jogo, assim como também fica sabendo quais peões falaram ao seu respeito durante o jogo.

Na segunda parte da dinâmica do dominical, Raissa vai ter que colocar adjetivos bons e ruins nos peões que ainda estão em A Fazenda 2020. Logo em seguida, a modelo terá que fazer comentário e explicar o motivo de ter colocar cada adjetivo. Por fim, Raissa vai fazer um link ao vivo com os participantes do reality show.

Antes disso, Rodrigo Faro entrará na sede do programa A Fazenda 2020 que fica em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, para uma prova com os confinados. A dinâmica que será promovida pelo apresentador dará prêmios em dinheiro para alguns peões de A Fazenda 2020.