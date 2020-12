A Fazenda 2020: Raissa explica porque deu ‘planta’ e ‘traidor’ a Mariano

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa Barbosa participou do Hoje em Dia na manhã desta quarta-feira (02) para relembrar seus momentos marcantes em A Fazenda 2020. Na atração matinal, a ex-vice Miss Bumbum assistiu a uma cena de Mariano a criticando por ter recebido plaquinhas como ‘planta’ e ‘traidor’ da peoa durante sua passagem em Hora do Faro.

No VT assistido por Raissa, Mariano surge com Jakelyne Oliveira na academia momento antes de um treino. O sertanejo então comenta sobre a sua roupa para a affair. “Hoje eu estou todo de verde”. Relembrando a ex-peoa, a Miss Brasil provoca: ‘é, contando com o título de planta que você recebeu ajuda”.

Reflexivo, Mariano, por sua vez, criticou a eliminada. “Queria muito ver o que a Raissa viu pra falar que sou ‘planta’ e ‘traidor’. Quando ela teve aquele [ataque de fúria] quando a Mirella, a Luiza falaram aquelas coisas com ela eu a segurei. Não entendi”, disse o cantor.

Raissa então explicou o motivo de ter colocado as plaquinhas com os adjetivos negativos no ex-concorrente. “Eu vi um vídeo em que ele falava que ia me fazer comer ‘bos**’ quando eu jogasse água nele. Nem passou pela minha cabeça, até porque tínhamos uma boa convivência, eu gostava muito dele e aquilo me deixou muito irritada. Eu senti que ele foi falso”.

Mariano detona Raissa em A Fazenda 2020

Após receber seis votos durante uma formação da roça, Raissa surtou e jogou água em Biel e Lipe Ribeiro. No dia seguinte, em conversa com Jake e Tays Reis na casa da árvore. o intérprete de Camaro amarelo causou polêmica ao afirmar que se fosse com ele, revidaria.

“Ela só é assim até fazer isso e alguém chamar a mão na orelha dela, de acordo? Não se joga água na cara de ninguém. Isso é falta de respeito. E se luta tanto por igualdade tem que ser tratada com igualdade. Se essa guria joga um trem desse na minha cara, eu juro por Deus que enfio merda na boca dela até sair embaixo. Tá maluco? Tá doido? E o medo da atitude na hora? É reflexo. Jogou, tomou”, disparou.

