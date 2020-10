A Fazenda 2020: Raissa fala de briga com Carol: ‘estou com ódio’; assista

Raissa Barbosa e Carol Narizinho brigaram na noite de domingo (11) de A Fazenda 2020. A modelo partiu para cima da ex-panicat ao pular três camas em questão de segundos. Depois da discussão, a peoa conversou com Lucas Maciel, seu affair no programa, sobre a confusão.

Raissa conta que ainda está com raiva de Carol

“Eu não sabia que aquilo era uma briga, porque se eu soubesse, teria acabado ali. Eu me afastei porque fiquei p*** e fui para o quarto. Depois a Mirella me chamou para cozinhar e eu fui, aí depois ela [Carol] sentou bem ali e falei: ‘não aguento ficar aqui, eu estava com muita raiva'”, contou a peoa de A Fazenda 2020.

Raissa continuou: “igual você falou, acho que na cabeça dela, ela pensou assim: ‘está tudo tranquilo, a gente teve só uma briguinha de nada'”. “É, na cabeça dela, estava tudo zerado”, avaliou o ex-Pânico. “Na minha cabeça não, quando eu brigo com a pessoa, eu demoro horas ou dias para querer voltar a falar com ela”, respondeu a modelo.

“Mas você está com raiva dela?”, quis saber Lucas. “Estou p*** com ela. Pode ser que depois passe, mas estou com ódio. Sabe o que é ódio? Raiva, muita raiva”, disse Raissa. Preocupado com a permanência de Raissa em A Fazenda 2020, o apresentador alertou: “mas você tem que tomar cuidado, numa dessa você perde o controle. Achei que você ia bater nela, ser expulsa do programa”.

“Eu não ia bater nela”, afirmou a participante. “Todo mundo achou que ia. Você atravessou as camas em dois segundos”, observou o peão. “Não ia bater nela, queria q ela falasse na minha cara o que ela estava falando. Ela falou que eu não sei ouvir. Aí pensei, deixa eu chegar perto e ela fala na minha cara”, explicou a modelo.

Como foi a briga das peoas em A Fazenda 2020?

A confusão começou quando Raissa brincou com Carol e chamou a ex-panicat de ‘patricinha’. A peoa não gostou e então rolou uma pequena discussão sobre o termo. Porém, as participantes de A Fazenda 2020 se afastaram e Luiza recomendou que a dupla conversasse em outro momento, quando as duas estivessem mais calmas. No entanto, as coisas voltaram a sair do controle quando Raissa escutou um comentário de Narizinho, que disse: “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”. A modelo então partiu para cima da influenciadora digital. Assista:

https://www.youtube.com/watch?v=iVzr2SMMGdc