A Fazenda 2020: Raissa fica chocada ao descobrir plano para expulsá-la

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite desta quinta-feira (26), Raissa Barbosa se tornou a décima primeira eliminada de A Fazenda 2020. A modelo perdeu a disputa pela permanência em uma roça ao lado de Mariano e Lidi Lisboa. Pouco depois de sua eliminação, a acreana participou da Cabine de Descompressão, quadro que é exibido no Playplus logo após os participantes deixaram o confinamento. No bate papo com os apresentadores Victor Sarro e Thalles Viola Trouva, Raissa ficou chocada ao descobrir o plano que alguns peões tramaram de desestabilizá-la para causar uma possível expulsão.

Raissa se choca com plano de integrantes do grupo ‘bico preto’

Durante a Cabine de Descompressão, os apresentadores Victor e Thalles exibiram o vídeo em que o extinto grupo de A Fazenda 2020, ‘bico preto’, composto por MC Mirella, Biel, Luiza Ambiel, Juliano Ceglia e Victória Villarim, fez uma reunião e falou sobre Raissa. No trecho mostrado, é possível ouvir Mirella comentando: “se for preciso, faço ela perder a paciência rapidinho”. “É isso”, disse Juliano.

“Eles queriam me fazer perder a paciência. Eu já tinha escutado ela falando sobre perder a paciência, que eu podia ser expulsa. E eu fiquei na dúvida se era aquilo mesmo, acho que até comentei com a Stéfani. Estou chocada”, comentou a acreana. “Essa reunião na casinha da árvore de A Fazenda 2020 foi um pouco antes da Luiza fazer aquela reunião de condomínio. Aí eles combinam de tentar fazer você sair do sério”, explicou Victor Sarro.

“Todos eles sabem meus pontos fracos, chamar de louca, surtada”, explicou Raissa. “Você sentiu em algum momento que eles estavam tentando te tirar da dinâmica do jogo, com uma expulsão provavelmente?”, questionou o apresentador. “Senti, várias vezes”, afirmou a décima primeira eliminada de A Fazenda 2020.

Leia também: Raissa é a 1ª namorada de Lucas; veja declaração do ex-peão

Público acusa produção de A Fazenda 2020 de manipulação

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após o resultado da décima primeira roça de A Fazenda 2020, muitos internautas ficaram revoltados com a eliminação de Raissa e acusaram a produção do programa de manipular o resultado da berlinda.

Veja também:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Eliminada, Raissa confessa ter ficado com ex de Mirella

Qual peão mais te decepcionou no reality? Vote

Siga-nos no