A Fazenda 2020: Raissa manda indireta: ‘Obrigado por não me defender’

Raissa Barbosa usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (14) para fazer um desabafo intrigante. A ex-participante de A Fazenda 2020 revelou decepção com uma pessoa, sem citar nomes. Fãs acreditam se tratar de Lucas Selfie, seu então affair iniciado no reality show da RecordTV.

“Obrigado por não me defender de novo, e ficar do lado contrário ao meu. Mas o que esperar de uma pessoa que sempre virou as costas pra mim?”, escreveu a ex-vice Miss Bumbum. O post foi feito por volta das 13h43 e desde então a famosa não retornou às redes sociais.

Obrigado por não me defender de novo, e ficar do lado contrário ao meu. Mas o que esperar de uma pessoa que sempre virou as costas pra mim? — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 14, 2020

Jojo Todynho, Biel e Lidi Lisboa se enfrentam em um das últimas roças de A Fazenda 2020. Os fãs de Raissa acreditam que ela esteja triste pelo fato de Lucas puxar mutirão para Lidi, enquanto ela teoricamente torce pela permanência da intérprete de Que Tiro Foi Esse?.

Apesar de já ter declarado torcida por Jojo em roças anteriores, nessa em questão Raissa ainda não deixou claro seu apoio a cantora carioca.

Treta com Rafa Kalimann

Sendo considerada uma das protagonistas de A Fazenda 2020, Raissa Barbosa foi seguida por Rafa Kalimann assim que deixou o reality show. No entanto, uma semana depois, a super digital influencer havia deixado de seguir a modelo no Instagram. Raissa então questionou nas redes sociais o motivo e teve um retorno de Rafa.

“Deixei de seguir muitas pessoas, acho que umas 400 até agora. Isso não muda minha admiração por ela no jogo, acho ela uma mulher muito forte. Só estou deixando mais as pessoas que conheço. Não é nada pessoal”, explicou a vice-campeã do Big Brother Brasil 20, acabando com rumores de possível rivalidade com a ex-participante de A Fazenda 2020.

Após resposta de Rafa, Raissa ainda retornou às redes sociais e disse admirar o trabalho de Kalimann, que se prepara para estrear em novelas da Globo.