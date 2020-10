A Fazenda 2020: Raissa parte para cima de Carol Narizinho; veja a treta

Raissa partiu pra cima de Carol Narizinho durante briga na noite de domingo (11) em A Fazenda 2020. A briga teria começado depois que Raissa chamou a ex-Panicat de “patricinha” e o fogo no feno pegou! Vem o que rolou!

Raissa partiu pra cima de Carol Narizinho durante briga na noite de domingo (11) em A Fazenda 2020. A briga teria começado depois que Raissa chamou a ex-Panicat de “patricinha” e o fogo no feno pegou!

Vem ver o que rolou em a fazenda 2020!

Raissa parte para cima de Narizinho em A Fazenda 2020

Tudo começou quando Raissa chamou Narizinho de “Patricinha”. A peoa não gostou e tentou explicar a colega de confinamento o que significa o termo. Mas os ânimos já estavam exaltados e não parou por aí.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa brincou com Carol Narizinho chamando a ex-Panicat de "patricinha" e o fogo no feno pegou! 💥🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/62Sjn2Z4eO — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 12, 2020

Em seguida, as pessoas foram para o quarto, então Luiza aconselhou Raissa e Carol a conversarem no dia seguinte, mas os ânimos se exaltaram. Raissa não reagiu bem e gritou com Narizinho, mas depois acabou indo para a cama.

Carol continua reclamando e e soltou: “a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”. Raissa então partiu para cima da ex-panicat. Ela pulou três camas – literalmente – até chegar em Narizinho. “Tá falando que eu não tenho cabeça? Tá falando que eu não tenho cabeça?”, questionou Raissa.

Luiza, Jake e Stéfani precisaram interferir na discussão. A miss Brasil 2013 então conseguiu tirar Raissa do quarto, que saiu bateu ponta e ainda chutou uma cadeira da sala.

Veja o vídeo de A Fazenda 2020

Narizinho pensou que fosse ser agredida por Raissa

Luiza e Victória comentam, dizendo que achavam que Raissa fosse agredir Carol. Narizinho responde: “queria que ela viesse”.

Narizinho dizendo que queria que a Raíssa agredisse ela…. Amiga que fala né??#afazenda12 pic.twitter.com/sguloBXCuy — AmandaPires🌒 (@Moonlight_Brigh) October 12, 2020

Reação da Web

A briga viralizou e foi parar no trend topic do Twitter. Veja a reação do público de A Fazenda 2020

Duas coisas aqui:

1 – Raissa precisa de ajuda real

2 – Carol mt plena, pq se fosse outra tinha entrado na onda da Raissa. Pq não teve necessidade disso td não. Tretou errado. #AFazenda12 pic.twitter.com/XOOg2VXKGU — camis 🏳️‍🌈🍫 (@otherside_c) October 12, 2020

#AFazenda12 A Raissa e a Carol Narizinho refazendo um cena icônica pic.twitter.com/j6gQVP5u0W — Suco de Fruta (@yuriliteral) October 12, 2020

“Como é que tá Moisés?" JOJO FALANDO DA RAISSA ATRAVESSANDO AS CAMAS HAHAHAHAHAHAHA EU AMO ESSA MULHER #AFazenda12 pic.twitter.com/Mh3eMAkxIa — Lucas Da Fazenda 🎪💥 (@ovarandalucas) October 12, 2020

A Fazenda 2020 ou BBB?

Caralho a Raissa pulou três camas e partiu pra cima da narizinho#AFazenda12 pic.twitter.com/G1HB7wi2LT — Thays (@THNIRY_) October 12, 2020

a raissa brigando com a narizinho pic.twitter.com/6B5H4v95Wo — vini (@vinistupido) October 12, 2020

Sim, Jojo ficou chocada!

A Rayssa indo pra cima da Carol narizinho #afazenda12 pic.twitter.com/tDZdGZjs3u — Deivid (@DeividAlvess2) October 12, 2020

Já votou na enquete de A Fazenda 2020? Quem você acha que deve ser cancelado? Acompanhe as últimas notícias do reality no DCI.