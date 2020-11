A Fazenda 2020: Raissa diz que ouviu Mirella planejar sua expulsão

Na noite desta terça-feira (3) no reality A Fazenda 2020, a participante Raissa Barbosa resolveu relembrar uma ocasião nada legal em que passou com a funkeira MC Mirella. No quarto da sede do reality da Record TV, a peoa disse que chegou a escutar a cantora falando atrás da porta, que gostaria que ela fosse expulsa do jogo. Vem entender.

Primeiramente, vale ressaltar que após todas as tretas, desentendimentos e barracos protagonizados na sede, Raissa e Mirella parecem ter selada a paz. Tudo aconteceu após a festa ‘memes’, que agitou os peões do confinamento rural. Mas, mesmo com a reaproximação das duas, muitos internautas ainda dizem que que isso não irá durar por muito tempo. Bom, ainda não se sabe o que pode acontecer nos próximos capítulos, afinal, é tudo ou nada para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Raissa diz que Mirella queria que ela fosse expulsa de A Fazenda 2020

Após um longa discussão sobre o rumo da roça desta noite na casa da árvore, o trio de amigas, Mirella, Raissa e Stéfani partiram para a sede para se arrumarem para a votação ao vivo. Já no quarto, Raissa resgatou o momento. Ela disse: “Eu passei perto da porta, e escutei você falando assim: ‘se ela quebrar alguma coisa ela vai ser expulsa'”. Raissa continuou: “Ôh, a Mirella quer que eu seja expulsa”. Em seguida, Mirella se defendeu: “Não, eu não queria que você fosse expulsa. Mas eu falei que você não iria quebrar nada, por causa do aviso de ser expulsa.”

Raissa lembrando que mirella queria que ela fosse expulsa , as orações ta dando certo continuem mc 18% "Eu não queria que vc fosse expulsa " A cobra mente e a cara nem treme #AFazenda12 pic.twitter.com/vLr48PVyY5 — RAISSA URACH 🐇 (@RaissaUrach) November 3, 2020

Mirella força reaproximação com Raissa e web crítica

Logo após a festa com tema ‘memes’ de A Fazenda 2020, Mirella resolveu conversar com Raissa para tentar selarem a paz no programa. Ela tentar justificar os erros com a peoa. “A gente erra, a gente acerta. A gente é ser humano, a gente falha. Mas, só que a única coisa que é diferente de todos vocês aqui dentro. De mim, em relação a mim, é que eu trabalho com o público lá fora. Eu tenho fãs. E assim, eu trabalho com essas pessoas, se eu não tiver elas pra irem no meu show, pra consumirem as minhas coisas, eu não vou conseguir ajudar minha família. E eu posso perder tudo. Entendeu?”, revelou Mirella para Raissa.

Rapidamente, a web criticou a reaproximação da peoa, alegando que tudo aconteceu devido a repercussão do carro de som, e a imagem de Mirella entre os fãs.

Veja a repercussão na web:

Raissa pra Mirella: "Eu passei perto da porta e escutei tu falando assim: "se ela quebrar alguma coisa ela vai ser expulsa", pensei "oh, a Mirella quer que eu seja expulsa."

Mirella: "Não, eu não queria que você fosse expulsa.." Assuma oq você fala, Mirella!#AFazenda12 pic.twitter.com/8R3ByH9U0R — Samuel Ronchesi (@SamRonchesi) November 3, 2020

Raissa nem sonha o que a Mc 18% falou dela, mas nós sabemos e não devemos esquecer o jogo sujo e baixo da Mirella #ProvaDefogo #afazenda12 pic.twitter.com/hQLyrWsAth — Tuiteira De Reality (@TuiteiraR) November 1, 2020

https://twitter.com/SaritaComenta/status/1323796433099759617