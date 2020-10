Após briga com Luiza Ambiel no quarto, ex-vice Miss Bumbum surtou e quebrou parte do cenário do reality show

A Fazenda 2020: Raissa tem novo surto e quebra porta do banheiro após briga com Luiza

Raissa Barbosa e Luiza Ambiel se estranharam no fim da tarde desta sexta-feira (16) em A Fazenda 2020. Isso porque, as duas estavam no quarto principal da sede conversando sobre as últimas brigas que aconteceram no reality. O que inclui a debandada da famosa ex-Banheira do Gugu para o lado de Biel após ele retornar da terceira roça seguida em A Fazenda 2020.

“Realmente não dá para conversar contigo”, disparou Raissa. “Estou medicada para me controlar”, completou em seguida a ex-vice miss Bumbum em A Fazenda 2020. Logo depois de ouvir a concorrente, Luiza questionou: “Você ia fazer o quê?”. Nervosa, Raissa disse: “Eu perco a linha, você sabe. Eu não quero mais perder a linha, eu quero ter controle das minhas atitudes”.

Apesar de Barbosa ter tentando ser gentil, Luiza seguiu provocando a peoa, afirmando que ela tinha que se controlar mais e guardar as coisas para ela. No entanto, Raissa perdeu o controle em A Fazenda 2020. “Vou guardar pra mim, sua filha da p***”, disparou a musa, saindo do quarto em seguida.

Raissa quebra a porta do banheiro

Raissa seguiu para o reservado, que é a parte do banheiro onde não tem câmera em A Fazenda 2020. Ao entrar na cabine, a ex-vice Miss Bumbum surtou e começou a chutar a porta até se quebrar. A câmera da cozinha flagrou o momento em que parte da porta se soltou da parede. “Po***, ca*****, eu não aguento”, gritou a famosa.

Lucas Maciel correu para tentar acalmar a colega de confinamento. Logo em seguida, Jojo Todynho se aproximou e pediu para que a concorrente ficasse calma. “Não chuta mais, se acalma”, pediu a intérprete de Que Tiro Foi Esse?. Raissa, no entanto, seguiu chutando a porta. A produção de A Fazenda 2020 mudou a câmera logo.

A Raissa não é louca, ela tem transtorno. Esse pânico que temos vendo cenas como essa, é pela falta de informação e convívio com quem tem borderline. Vim aprender só com ela dentro do programa. pic.twitter.com/m8QPddWUvp — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 16, 2020

Raissa detona Luiza Ambiel

Momentos antes do surto, Raissa Barbosa criticou Luiza Ambiel por ter ido para o lado de Biel, coincidentemente após o cantor retornar de sua terceira roça. “Foi feio ontem, eu digo a forma como foi dita, Luiza”, disse a modelo. Luiza então provocou a ex-vice miss Bumbum sobre o comportamento durante briga com Carol Narizinho, eliminada da roça contra Biel e Tays Reis. “E a forma como você foi pra cima da Carol?”. Raissa então se defendeu: “Eu não acredito que você está usando do meu problema pra se sair da sua situação. Assume o que você fez, seu erro”, disse.

A peoa não citou o nome do transtorno que tem, mas antes mesmo de entrar em A Fazenda 2020, Raissa foi diagnosticada com boderline. Luiza então se defendeu afirmando que não estava falando do problema de saúde da peoa. “Por que eu vou assumir, se eu acho que eu não estou errada. Jamais iria usar do seu problema?”, falou ela, dando a entender que a peoa estava falando da síndrome que a deixa descontrolada em situações diversas.

#afazenda12pic.twitter.com/CvqEmgjtV5 — 𝘣𝘪𝘵𝘻⁷ ᴮᴱ (@jonnieartt) October 16, 2020

