A Fazenda 2020: Raissa toma remédios após briga com Mirella e peões criam teoria

A discussão calorosa de Raissa Barbosa e MC Mirella deixou a produção de A Fazenda 2020 preocupada. Isso porque, na tarde desta quarta-feira (21) a equipe do reality show chamou a ex-vice Miss Bumbum ao closet. Raissa recebeu remédios que auxiliam no tratamento contra Síndrome de Borderline.

Mariano acompanhou Raissa até a parte da casa de A Fazenda 2020 onde a produção costuma fazer os atendimentos aos participantes. Raissa, no entanto, teria se recusado a tomar os remédios com medo de ser tachada como ‘louca’. O intérprete de Camaro amarelo deu detalhes sobre a situação.

“Eu fui lá agora [com a produção], porque chamou ela [Raissa] para tomar o remédio. Ela tava lá: ‘Não, não quero tomar porque não quero que me chamem de doida, não quero ficar falando que tomo remédio’. A palavra-chave, o gatilho dela, é quando chamam de doida, maluca”, disse o cantor.

O peão ainda insinuou que Luiza, MC Mirella e Victória querem provocar Raissa usando a Síndrome de Boderline como gatilho para a sua expulsão. “Então, elas [Luiza e suas aliadas] sabiam, estão ali desde o começo. É exatamente isso que o Lipe falou, quando era com os outros, diziam: ‘Não, segura. Tira ele daqui, não deixa’. Agora, eu pedindo, as peoas afirmaram: ‘Solta ela, doida, maluca’, inflamando [Raissa]”.

Lipe Ribeiro concordou com a observação do colega de confinamento, mas ponderou: “Isso eu não achei legal. Não defendendo nenhum lado. Também acho que Raissa pode ter esse temperamento, acho que ela já fez coisas na maldade aqui, mas isso aqui que teve quiseram tirar a menina de sério”. Já Mariano sentenciou. “Pra mim tudo isso aqui foi pra desestabilizar relacionamento e foi pra ela agredir alguém aqui”.

Veja como foi a briga entre MC Mirella e Raissa Barbosa em A Fazenda 2020

Mirella tirou os minutos finais de uma reunião de condomínio convocada por Luiza Ambiel para confrontar Raissa sobre sua atitude na formação da roça. A ex-vice Miss Bumbum optou por livrar Jakelyne da roça ao tirar dois votos da peoa que estava empatada com a cantora. Ambas tinham 5 votos.

Raissa tinha o poder da chama verde em mãos, após ela ter vencido a prova de fogo da semana. Na coordenada, a peoa tinha voto peso dois, entretanto, tinha que tirar dois votos de outro participante que havia sido votado pela casa. Como resultado, a escolha da modelo colocou sua ex-amiga diretamente na roça da semana.

Em conversa com Luiza e Victória, Mirella, ressaltou que se sentiu traída por Raissa, uma vez que sempre esteve ao lado da peoa nos momentos de surtos. A cantora citou como exemplo a briga dela com Biel, Juliano Ceglia e Mateus na primeira formação de roça da temporada. Em resumo, alvo de uma combinação de votos dos homens, a modelo acabou recebendo 8 votos, ido parar na berlinda.

Raissa teve um surto após o programa ao vivo e jogou água no rosto de Biel, o chamando de falso e gritando que os homens jogaram sujo com ela. Já na discussão desta quarta-feira, Mirella colocou fim na amizade com Raissa e surpreendentemente a chamou de ‘louca’ e falsa’, o que fez a peoa perder o controle novamente.

