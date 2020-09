A Fazenda 2020: reality já começou para os participantes; entenda

A Fazenda 2020 estreia dia 8 de setembro na Record TV, mas o jogo para os 20 famosos da edição já começou. A sede do reality show que fica em Itapecerica da Serra, São Paulo, já abriga os novos moradores desde a tarde de domingo (6).

De acordo com informações prévias, os participantes chegaram à sede em carros separados. O mistério entre eles predominou até o momento em que todos se encontraram dentro da casa. Apesar de terem tido acesso à internet antes de entrarem na sede, eles não tinham certeza de quem também estaria no jogo.

Quando começa A Fazenda 2020?

A estreia do programa marcada para esta terça-feira (8) mostrará um compilado dois dois primeiros dias dos participantes na sede. O público, aliás, pegará o bonde já andando e não terá direito a ver completamente todo o início da convivência.

Quando os nomes serão anunciados?

Na tarde desta segunda-feira (7), três participantes da décima segunda edição de A Fazenda serão revelados ao público. O perfil do reality show no TikTok disponibilizará vídeos de três famosos que vão disputar R$ 1,5 milhão.

Mudanças em A Fazenda 2020

A Record surpreendentemente anunciou que os tradicionais grupos não estarão na nova temporada. A mudança da dinâmica promete movimentar a atração. “A gente acha que já é hora de não ter os grupos, de ver como é que vai funcionar agora sem eles. O jogo vai ser individual, ele sempre foi individual”, disse Fernando Viudez, diretor do reality, durante coletiva de imprensa.

“Esse experimento de todo mundo entrar cada um por si não vai fragmentar as afinidades. As pessoas vão se aproximar e se afastar naturalmente, de acordo com o convívio. É que agora não vai ter mais o escudo de: ‘Eu não posso votar porque ele é do meu grupo'”, completou ele.

O reality show rural terá o humor de Márvio Lucio, ou Carioca, como uma das novidades. Assim, o humorista terá um quadro com o nome “Sofazenda”. O cenário, conforme adiantado anteriormente pelo jornal DCI, será uma sala de estar. A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.