A Fazenda 2020: Record coloca garrafa amassada por Jojo em exposição

Jojo Todynho está sendo a atração principal do reality A Fazenda 2020. Com todo seu carisma e personalidade forte, a funkeira vem conquistando milhares de fãs. Após um ataque de fúria com uma garrafa, a produção do programa resolveu mandar o objeto para o acervo da Record. Isso que é ter moral.

A Fazenda 2020: Garrafa vai parar em acervo da Record

Após a votação para a roça do último domingo (28) em A Fazenda 2020, a funkeira Jojo Todynho não se aguentou de fúria e destruiu uma garrafa de metal com marteladas e socos. Na cozinha do reality show, a cantora utilizou uma colher de pau, então pegou o objeto e começou a martelar, tudo para conseguir extravasar sua raiva no momento.

A cena é icônica e mostra Jojo Todynho, dona da edição de “A Fazenda”, aliviando sua raiva após uma briga com Biel batendo em uma lata. Um detalhe que chamou atenção, foi a fala de Jojo, cujo nome citado é Débora.

“A Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra fora“, diz Jojo Todynho em A Fazenda 2020. Em outro cômodo da casa, ao ouvir o barulho, Mirella, saiu correndo para ver o que estava acontecendo e tentou acalmar a amiga. “Você vai machucar a mão, cuidado”, disse para Mirella para Jojo.

No entanto, a fúria de Jojo Todynho não passou. Em seguida, a funkeira resolveu falar aos berros um recado direcionado para Biel, seu inimigo no jogo. “Botei o ódio pra fora. Agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Não suporto gente falsa. Falso do cara***”, esbravejou ela.

Equipe de Jojo Todynho publicou a garrafa amassada que recebeu o nome de “Colher de pau sobre garrafa!”

Vocês acreditam? A produção fez um acervo com a garrafa que a Jojo amassou e deu nome: “Colher de pau sobre garrafa!” 🗣 pic.twitter.com/Rg2yGiUow8 — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) October 1, 2020

Jojo descontando a raiva em garrafa

AO VIVO 🎥 A Jojo descontando o ódio na garrafa da neutrox 😱😱😱 acalma @jojotodynho Deus é contigo #afazenda12 #TeamJojo #RocaAFazenda pic.twitter.com/mwbMJJVqDM — Oficial Souza #ios14 #Iphone12 (@OficialSouza6) September 30, 2020

Como foi a briga entre Jojo Todynho e Biel?

Na manhã do último domingo (27), Jojo surtou com Biel em A Fazenda 2020. Tudo porque o funkeiro fez uma de desentendido na hora dos afazeres da casa. Sem papas na língua, a cantora chegou aos berros. Primeiro, ela começou dizendo sobre as obrigações. ”Você, psiu! Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, questionou, já com raiva do peões com corpo mole, Biel e Lucas Cartolouco.