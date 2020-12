A Fazenda 2020: Record é criticada por telespectadores após ‘erro’

A RecordTV foi alvo de críticas dos telespectadores de A Fazenda 2020 após a produção errar em mais uma prova do fazendeiro. Na noite desta quarta-feira (09), Jojo Todynho foi declarada a última fazendeira. No entanto, a prova está sendo revisada após Lipe Ribeiro, um dos competidores, ter apontado um erro da produção do reality show em edição ao vivo. Stéfani Bays também disputou o chapéu.

Como foi a prova do fazendeiro?

Representados pelas cores verde, roxo e amarelo, os peões tinham que passar por uma estrutura giratória para buscar as bolinhas que estavam de um lado do fazendão. Logo em seguida, arremessar nos alvos coloridos que estavam do outro. O peão que sobresse com sua cor no painel, se tornava o último fazendeiro de A Fazenda 2020.

Qual foi o erro da prova do fazendeiro?

Na explicação da produção passada por Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, Lipe alegou ter entendendo que todos os competidores tinham que eliminar as corres do concorrente. Stéfani também disse ter entendido a mesma instrução. Já Jojo Todynho, então vencedora do prova, disse que entendeu que somente o dono da cor que sobresse no painel seria o fazendeiro.

A Fazenda 2020: Boninho do BBB dá ‘cutucada’ em erros da concorrência

Diante da alegação de Lipe, a produção de A Fazenda 2020 pediu para Mion chamar o intervalo para revisar a prova. No entanto, após a exibição de comerciais, a revisão ainda não havia sido concluída. Sendo assim, o programa chegou ao fim com o apresentador informando que durante a madrugada o resultado real da prova do fazendeiro seria anunciado no Playplus.

Críticas à Record por causa de A Fazenda 2020

Nas redes sociais, o público do reality show rasgou o verbo contra a RecordTV por mais um erro em provas do fazendeiro. “Absurdo a falta de competência da Record”, disparou um seguidor. “Última prova do fazendeiro não podia ser diferente, né. Record não faz nada direito”, alfinetou outro.