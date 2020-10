O apresentador Marcos Mion entrou ao vivo na tarde desta quarta-feira (28), em A Fazenda 2020, para comunicar o cancelamento do poder da chama vermelha que Biel escolheu dar para Victória Villarim durante a formação da roça de terça-feira (27). Assim, a berlinda mudou: o lugar de Raissa Barbosa voltou a ser ocupado por Tays Reis.

Redes sociais são fiscais de trapaças em A Fazenda 2020?

Depois de muita gritaria na internet, a Record voltou atrás e decidiu fazer justiça no programa. Mesmo Marcos Mion ter afirmado que Biel não infringiu nenhuma regra ao comentar sobre o poder da chama com Victoria e Juliano Ceglia, o público tratou de pressionar a emissora em seus perfis na internet.

Durante a exibição do programa na terça-feira (27), a direção mostrou estar ciente das queixas. Mion chegou a pedir para Biel se manter calado sobre o assunto e não dar dicas aos colegas.

“Ao longo da temporada, eu sempre reforcei a importância de obedecer as regras e não comentarem o poder da chama”, disse Mion. “Eu alertei o Biel várias vezes”, declarou . Mas no meio disso tudo, o cantor ficou livre de punições em “A Fazenda 2020”.

E no meio disso tudo, novo patrocinador na área!

A Fazenda 2020 vem batendo recordes de audiência e ampliando o faturamento comercial do programa com novos clientes. No episódio desta terça, a emissora festejou publicamente que um banco entrou para o time de patrocinadores do programa.

Apesar de muitos alegarem que o engajamento em redes não resulta necessariamente em audiência, ignorar o barulho na internet não é nada bom. Por isso, Mion destaca todas as noites que o programa está em destaque nos principais assuntos do Twitter.