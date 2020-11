A Fazenda 2020: Record já faturou milhões com o reality; diz colunista

A Fazenda 2020 é sucesso de audiência e faturamento na RecordTV. O reality show comandado por Marcos Mion tem feito a alegria da emissora da Barra Funda, com o alto número de ações comerciais. O resultado disso, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, é um faturamento de R$ 600 milhões.

Quanto custa aparecer em A Fazenda 2020?

A Record disponibiliza pacotes que vão de cotas master (todas já vendidas) a ações comerciais dentro de A Fazenda 2020 e nos intervalos comerciais. Segundo o colunista, cada cota master (5 no total) foi vendida por R$ 64,7 milhões. As empresas que adquiriram cada pacote foram TikTok, Cimed, Neutrox, Casa KM e Banco Original.

Procurada pelo jornal DCI, a RecordTV disse que não comenta valores de ações comerciais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Merchandising no reality

Ao longo da semana, diversas marcas investiram em A Fazenda 2020. Só nos últimos dias, marcas de fast-food, banco e site de compras fizeram a alegria dos peões com dinâmicas valendo prêmios como, por exemplo, tarde de lanche e até valores em dinheiro.

Na tarde desta terça-feira (24), Stéfani Bays venceu um jogo de tabuleiro patrocinado pelo Banco Original. Na ocasião, a ex-De Férias com o Ex ganhou R$ 5 mil. Além disso, presenteou Raissa com uma quantia de poucos mais R$ 400.

No programa exibido à noite do mesmo dia, os peões receberam pizzas doces e salgadas de um famoso aplicativo de delivery. A edição mostrou a interação dos peões com a marca patrocinada e o apresentador Marcos Mion anunciou uma promoção para novos usuários.

Recentemente, um site de compras internacional posou com um avião na sede de A Fazenda 2020. Ao longo de uma semana, promoveu dinâmicas diversas com famosos confinados. Além disso, presentou Biel, vencedor dos desafios, com todos os prêmios conquistados. Surpreendentemente, a marca também movimentou o jogo dando um poder extra ao intérprete de Química na formação de roça.