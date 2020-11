A Fazenda 2020: Record se pronuncia sobre helicóptero e toma decisão

Na noite desta quarta-feira (11) a Record emitiu um comunicado após um helicóptero sobrevoar a sede do reality A Fazenda 2020, na tarde de hoje. Na ocasião, as participantes Raissa Barbosa e MC Mirella, que estavam na área externa dos animais pegando água no poço, presenciaram o momento exato da aeronave. A produção conseguiu identificar o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades.

A Fazenda 2020: Record emite comunicado sobre helicóptero

Segundo o comunicado, a Record confirma a presença da aeronave sobrevoando a sede do reality show, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Mas, garante: “Assim que foi verificado o ocorrido, os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento.” Vale ressaltar, que logo após Mirella e Raissa avistarem o helicóptero sobrevoando o local, a produção de A Fazenda 2020, rapidamente mandou as duas entrarem para a área interna da sede. Pelas imagens, é possível ver por alguns instantes, que as participantes – que estavam pegando água, ficaram surpresas com o barulho.

Diz a nota:

“A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda.”

Ainda segundo o comunicado, o condutor da aeronave não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes confinados em A Fazenda 2020.

“Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.”

Record identifica prefixo e questiona as autoridades

Como diz o comunicado, logo após Mirella e Raissa avistarem o helicóptero sobrevoando o local, a produção do reality Record, por medidas de segurança, os peões foram encaminhados para a sede do confinamento. Em seguida, a Record identificou o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda 2020.

Equipe de Raissa se pronuncia sobre helicóptero

Através das redes sociais, o perfil oficial da participante Raissa Barbosa divulgou uma nota de esclarecimento, após fãs e internautas apontaram o envio da aeronave no reality. Diz a nota: “Esperamos que fique claro que não temos qualquer relação com o envio de uma mensagem via helicóptero para A Fazenda. Sempre nos posicionamos contra esse tipo de atitude, que inclusive se configura como violação das regras do jogo, e pedimos à torcida que não fizesse isso!”

Mirella fala detalhes sobre o helicóptero

Mesmo a Record não informar sobre os detalhes do sobrevôo do helicóptero a sede, em conversa com os peões Lucas Selfie, Stéfani e Lidi Lisboa, Mirella afirmou que o helicóptero chegou muito perto da casa e parecia que ia pousar. “Tava muito perto. Um pouquinho acima do telhado”, afirmou a funkeira. Segundo ela, não deu para ver quem estava dentro, mas disse que a cor era azul e branco.