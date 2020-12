A Fazenda 2020: veja quanto cada ex-peão recebeu para voltar ao reality

Os eliminados de A Fazenda 2020 retornaram ao reality show neste domingo (13) para uma prova final especial. Além disso disso, participaram do amigo secreto e vão lavar roupa suja, como também, participarão da última festa da temporada. Para isso, todos estão confinados em um hotel em São Paulo para evitar a Covid-19. Mas, essa volta à sede do confinamento rendeu nada menos que R$ 10 mil no bolso de cada um.

Peões ‘protestam’ por cerveja e produção atende pedido

Em conversa com alguns peões na sala de estar, Lipe Ribeiro deixou escapar que um dos eliminados lhe contou que recebeu o cachê de R$ 10 mil para o retorno ao reality. “Cada um ganhou…”, disse ela, fazendo o número 10 com as mãos. Em seguida, o ex-MTV completou: “140 pau [R$ 140 mil]”, em referência aos 14 eliminados.

Eliminados de volta em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os 14 eliminados de A Fazenda 2020 retornaram à sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, para um semana especial. Já na madrugada deste domingo, todos foram divididos em 6 trios tendo como capitães os peões que ainda estão no jogo em busca do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.

Todos participaram de uma prova dividida em cinco etapas. Em algumas, tinham que tirar metros de cordas de dentro de uma garrafa sem derrubar uma bolinha que estava na boca do objeto. Já em outro, levar bolinhas em um tabuleiro a três buracos. Além disso, tinha que passar a chave por um labirinto e abrir uma jaula e apertar o botão.

Cada etapa valia um certa quantidade de pontos, que ao final foram somados. Lipe Ribeiro saiu vencedor da disputa e faturou um carro 0 KM. Além disso, o empresário e modelo ganhou R$ 20 mil, Raissa Barbosa e Lucas Selfie, que formaram trio com o famoso, também ganharam a mesma quantia.

Já os outros eliminados embolsaram quantias de R 10 mil e R$ 5 mil. Carol Narizinho e Luiza Ambiel não faturaram nada, pois foram excluídas da dinâmica em A Fazenda 2020.