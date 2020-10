A Fazenda 2020: Record toma decisão sobre a prova do fazendeiro

O apresentador Marcos Mion entrou ao vivo pela plataforma Playplus 24 horas para esclarecer as regras da prova do fazendeiro, que consagrou Juliano Ceglia como fazendeiro da semana.

Na madrugada desta quinta-feira (22), o apresentador Marcos Mion entrou ao vivo pela plataforma Playplus 24 horas para esclarecer as dúvidas sobre a Prova do Fazendeiro, que consagrou o jornalista esportivo Juliano Ceglia como dono do chapéu no reality A Fazenda 2020.

A prova que foi disputada pelos os roceiros MC Mirella e Mateus Carrieri, consagrou o vencedor da noite, Juliano Ceglia, pela 2ª vez como fazendeiro do programa. Mas, ao final da disputa, a web questionou a veracidade da prova, uma vez que as regras já haviam sido claras pelo apresentador do programa.

A Fazenda 2020: Marcos Mion esclarece as regras da prova

Ao entrar na sede do reality A Fazenda 2020, logo de cara os peões tomaram um susto. Em seguida, ele questionou sobre a prova. “É uma coisa, que na verdade o Mateus mesmo acabou de deixar claro numa conversa da sala, mas eu gostaria de reforçar, para esclarecer pro pessoal de casa também”, iniciou Mion.

“Toda vez que a gente tem uma prova, os competidores recebem explicação muito bem detalhada, do que pode, e do que não pode ser feito. Essa explicação ele é feita por nós, antes da prova entrar no ar, para os peões saberem como a prova funciona. E hoje, antes da prova do fazendeiro, ficou claro que, uma vez que acabassem as bolas do cestos, vocês poderiam pegar mais de uma prova do cesto, e levar até a catapulta, certo”, questionou Mion. Nesse momento, Mion, Mateus e Juliano confirmaram.

“Ou seja, nessa etapa, não precisava ser apenas uma bola por vez, certo”, perguntou Mion. “Sim, sim, era bem claro isso Mion”, respondeu Mateus Carrieri, que completou: “A gente teria que fazer as 50 corridas, pra pegar as 50 primeiras bolas e depois poderia pegar quantas bolas quisessem ao mesmo tempo.”

Juliano continua como fazendeiro da semana

Contudo, mesmo a web pedindo cancelamento e revisão da prova, Marcos Mion esclarece as regras. Ou seja, Juliano continua como o dono do chapéu do poder. Sendo assim, a roça está formada por Luiza Ambiel, MC Mirella e Mateus Carrieri. Entretanto, um deles será o 6º participante eliminado do reality A Fazenda 2020.

Como foi a prova do fazendeiro?

A prova do fazendeiro exigiu dos participantes muita força, agilidade e principalmente ser bom em pontaria. Cada peão teve que abrir caminhos serrando as tábuas de madeira. Em seguida, eles precisaram usar a catapulta para arremessar bolas nas caixas. Entretanto, o objetivo final da prova era acertar cinco bolas em cada uma das três caixas. O participante que fizesse isso primeiro, ganhava o título de fazendeiro da semana. Juliano levou a melhor e garantiu mais uma semana no jogo.