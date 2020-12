A Fazenda 2020: relembre 5 vezes em que Lidi reclamou muito no reality

Lidi Lisboa está na décima quarta roça de A Fazenda 2020 e pode deixar o confinamento hoje, sábado (12), se tiver menos votos que Jojo Todynho e Mateus Carrieri na berlinda. Por isso, vamos relembrar alguns momentos da peoa que se tornou a rainha das reclamações desta temporada do reality show rural.

A Fazenda 2020 – Lidi reclamou sobre usar o chapéu de fazendeira

Em seu primeiro dia como fazendeira no programa, Lidi fez uma série de reclamações, disse que não havia dormido, que não tinha tido tempo de comer, entre outros. Porém, a maior revolta da peoa foi ter que usar o chapéu de fazendeira durante o trabalho na área externa.

“Durante todo o trato tem que estar com o chapéu [de fazendeira]”, avisou o Lipe Ribeiro. “Aquele chapéu fedorento?”, reclamou a paranaense. “Deixa ele tomando um sol sei lá”, sugeriu o ex-De férias com o ex. “isso é serio, sinto te informar”, completou o carioca. “Onde tá escrito isso?”, questionou Lidi. “Está no manual”, respondeu o peão de A Fazenda 2020.

“Nossa, vou ter que botar aquele negócio e meu cabelo vai cair. Não estou acreditando, estou quase colocando o chapéu do Lucas Selfie por baixo”, reclamou a peoa.

Lidi reclamou do retorno de Jojo

Após Jojo Todynho retornar da décima segunda roça da edição, que eliminou Jakelyne Oliveira, Lidi Lisboa reclamou do resultado da berlinda. “Pra mim é muito difícil conviver com Jordana, todo mundo sabe disso. É insuportável. [Prefiro] quinhentas mil Jakelynes”, disse a atriz da Record TV.

Peoa reclamou sobre limpeza

Em papo com Biel, Lidi reclamou da limpeza da cozinha, disse que estava cansada de lavar a louça. “Cara eu sou muito tonta, estou lavando louça desde que eu cheguei aqui”, disse a atriz. O peão de A Fazenda 2020 fez um comentário sobre a colega não ser vingativa e a peoa respondeu: “pois é, eu sou uma anta, tenho que me lascar mesmo”.

Depois de deixar a louça limpa, a participante resolveu se isolar na despensa.

Leia também: relembre as 11 melhores brigas da edição

Participante de A Fazenda 2020 reclamou com Mirella sobre balde

Nos primeiros meses de reality, Lidi acabou criando uma confusão por causa de um motivo inusitado, um balde. A peoa reclamou com Mirella sobre a Mc ter pego um balde para esquentar água para o banho enquanto Luiza Ambiel ainda trabalhava na área externa. “Então assim, ou ajuda ou atrapalha”, disparou a atriz.

Mirella chegou a confrontar Luiza por causa do assunto e Luiza acabou brigando com Lidi.

Lidi reclamou de xixi no vaso de A Fazenda 2020

Assim que o confinamento começou, Lidi já estreou fazendo uma reclamação. A peoa ficou brava quando foi ao banheiro da sede e viu xixi no chão e no vaso sanitário.

“Agora vou falar, gente olha tem dez mulheres dez homens, por gentiliza os homens que vão ao banheiro, por favor não precisa pingar na privada porque as mulheres agradecem. Se pudesse fazer sentado, ninguém vai ser menos homem por conta disso. Fui agora e está no chão, na tampa, é triste”, disse a peoa de A Fazenda 2020.

