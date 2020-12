Reta final de A Fazenda 2020: relembre as melhores cenas dos pós-festas

A décima segunda temporada do reality da Record foi marcada por barracos, erros da produção e também os pós-festas. Já teve de tudo um pouco e claro, os protagonistas foram os confinados de A Fazenda 2020. Resgatamos um pouquinho de como foi esses momentos únicos que fizeram a alegria do público.

Festas de Fazenda 2020

As tradicionais festas de sextas causaram um agito diferente entre os participantes confinados. Sempre que o dia chegava, os ânimos deles mudaram, pois sabiam que era o dia de comemorar e claro, beber muito. Teve vários temas, figurinos diferentes e muitas atrações especiais que já passaram na live show dos peões.

Jojo correndo peladona pela casa

Durante um pós-festa de A Fazenda 2020, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, foi longe demais e resolveu correr peladona pela casa, cheia de câmeras espalhadas. O momento épico aconteceu após a eliminação de Luiza Ambiel, e claro, foi parar nos memes da internet. Veja a cena:

Xixi no chão em A Fazenda 2020

A atriz Lidi Lisboa causou uma punição na casa, após um pós-festa que rolou de madrugada. Bêbada, a famosa deu trabalho para os colegas de confinamento e ainda fez xixi no chão do quarto principal. No dia seguinte, a ressaca foi tanta que ela nem se recordou do acontecido. Após o ocorrido, a casa levou uma punição (24h sem água) por alguém ter feito necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado.

XIxi na porta do reservado

Após a festa ‘Neon’, Lucas Selfie não conseguiu se segurar e fez xixi na porta do reservado (local do banheiro). Após a irregularidade do manual de sobrevivência, o sinal de punição disparou com o aviso de que todos ficariam sem gás por 48 horas.

Drink de álcool em gel

O empresário e ex-MTV Lipe Ribeiro causou tanto em um pós-festa que, no final, teve punição. Em uma das festas, o participante foi longe demais e ingeriu álcool em gel (substância não permitida). Mas, não foi só uma vez que aconteceu o tal drink de álcool em gel. Na primeira vez que aconteceu, ele estava com o sertanejo Mariano {já eliminado]. Já na segunda vez, ele estava com a bailarina Victória Villarim [já eliminada de A Fazenda 2020]. Como consequência, a casa ficou 48 horas sem gás.

Surto de Lucas Selfie em A Fazenda 2020

Lucas Selfie, o 9º eliminado de A Fazenda 2020, teve um momento de surto em um pós-festa. Depois de ingerir as bebidas da festa, o peão levou uma bronca de Jojo Todynho e sobrou até para os objetos da sede. O youtuber chorou e quebrou um vaso da casa, tudo porque a cantora disse que ele tinha batido a cabeça da Lidi na parede.

Depois de tantos objetos quebrados na sede, a produção mudou as regras. O peão que quebrasse mais algum objetivo decorativo, sofreria punições graves.