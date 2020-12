A Fazenda 2020 repetiu a fórmula de edições e renovou o acervo de memes da internet brasileira. Isso porque, alguns participantes se volveram em tramas importantes do reality show com posturas engraçadas e realistas. O DCI lista os melhores memes da edição e detalha a história de cada um.

Fleabag em A Fazenda 2020

Em uma briga de Luiza Ambiel, Jojo teve uma reação tranquila que acabou virando meme entre os fãs de A Fazenda 2020. A peoa olhou diretamente para uma das câmeras da casa com uma expressão de quem estava pedindo ajuda. A reação da cantora é semelhante a da personagem de Phoebe Waller-Bridge na série Fleabag.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo amassa garrafa

Nas primeiras semanas de A Fazenda 2020, Jojo Todynho perdeu a paciência e colocou seu sentimento de raiva pra fora. A peoa discutiu com Biel que sempre reagia a ela de maneira debochada.

A intérprete de Que Tiro Foi Esse? foi à cozinha e começou a amassar uma garrafa térmica. “Botei o ódio pra fora, pra eu não fazer besteira! Agora o pau vai torar, entendeu?!”, gritou a peoa, enquanto os outros peões ficaram assustados com a performance da famosa.

Guarda-chuva de Mirella

Sem querer, Mirella também acabou estrelando um dos memes mais memoráveis da edição. Após Luiza Ambiel entrar na casa chorando por Tays e Lidi cantarem raça negra em sinal de pirraça, a cantora foi espionar as concorrentes. Para isso, pegou um guarda-chuva pois estava garoando na sede do reality show A Fazenda 2020.

Enquanto Tays e Lidi cantavam a música, Mirella ficou parada na porta com um guarda-chuva na mão. Nas redes sociais, fãs brincaram que ela seria uma alma penada.

toda vez q eu lembro do final desse vídeo da mirella parada com um guarda chuva espionando eu choro de rir KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/EyfzZa8FPm — vinicius•sra.grey💫🌹 (@yang_reysz) October 13, 2020

Xixi da Lidi

Após a festa Like, Lidi Lisboa causou na casa. Além de apertar as partes íntimas de Lucas Selfie, a atriz protagonista de Jazabel fez xixi no chão do quarto. Bêbada, Lidi se levantou e simplesmente urinou no cômodo enquanto os colegas de confinamento dormiam. A atitude da peoa rendeu uma punição coletiva em A Fazenda 2020. No dia seguinte, Lidi não se lembrou do ocorrido.

a lidi fez xixi do lado da cama mds pic.twitter.com/ajzvaQfJxr — adri (@drisurtadx) October 17, 2020

Banho de hidratante

Raissa Barbosa se descontrolou após Jojo Todynho amassar uma garrafa na cozinha da sede. Revoltada com o fato de ter sido a mais votada pela casa, principalmente após combinação de votos dos homens, a ex-vice Miss Bumbum jogou hidratante em Cartolouco, Biel e Juliano Ceglia.

Chocada

A décima eliminação de A Fazenda 2020 que culminou na saída de Mirella do reality show provocou reações diversas entre os participantes. A principal delas foi a de Jojo Todynho, que se mostrou chocada com o fato da cantora ter saído do programa.

Nas redes sociais, o público se divertiu com as caras e bocas de Jojo e comparou com Dynho Alves, até então ex-namorado da funkeira.

O Dynho vendo que trocou a Raíssa pela Mirella#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/deQSe793vL — Não tô maluca na minha tese. (@Diogosanborges) November 20, 2020

Câmbio, desligo

Em uma formação de roça, Lidi Lisboa discutiu com Victória Villarim após ter recebido um voto da bailarina. “Assume que você vota em mim. Agora vem com desculpa de molho? Pelo amor de Deus”, disparou. Quando Vic foi responder, Lidi finalizou a discussão com uma frase icônica que virou meme. “acabou, câmbio, desligo”.

Bom dia, Lyon

Durante o trato com os animais, Jojo costuma se divertir cantando e dançando. Enquanto cuidava do cavalo Lyon, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? protagonizou uma dancinha que virou meme nas redes sociais.

Estarei pronto para salvar se for para a roça e caso tentem tirar você deste local o pau vai torar!

CONTIGO JOJO pic.twitter.com/EWqM7uT9gT — Um trouxa na net (@Aphrodi52442603) November 8, 2020

Segura R$ 10 mil

Em uma atividade na semana de estreia, MC Mirella ganhou o prêmio de R$ 10 mil. Ao abrir um baú para conferir o prêmio, a intérprete de Ice virou meme. “Ai mamãe, segura R$ 10 mil”, disse ela, rebolando em seguida.

ai mamae segura 10 mil reais #afazenda12 pic.twitter.com/FTHUQq9Gmf — acervo mc mirella ⚡️ (@acervomcmirella) September 11, 2020

Sono na sala de estar

A produção de A Fazenda 2020 reuniu todos os participantes do reality show na sala de estar no primeiro dia de confinamento. O Objetivo foi passar instruções sobre os cuidados dos tratos com os animais, além de outras obrigações na sede. Enquanto uma veterinária falava, Jojo Todynho dormia tranquilamente e virou meme nas redes sociais.