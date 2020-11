Uma nova punição marcou o sábado (31) dos peões em A Fazenda 2020. Após a festa “memes“, alguns participantes até ficaram acordados tentando controlar aqueles que deram uma exagerada na bebida. Apesar dos esforços, logo pela manhã de sábado (31), a notícia da nova penalidade aos jogadores.

Por que os peões de A Fazenda 2020 levaram punição?

Todos os peões dormiram demais e ignoraram o aviso da produção para as atividades com os animais nas primeiras horas do dia. A produção cortou a água encanada da sede pelas próximas 24 horas.

No momento em que a fazendeira da semana Jakelyne Oliveira fazia a leitura do comunicado no monitor na sala de estar, Mirella estava no banho. A produção de A Fazenda 2020 só esperou a leitura e cortou a água da sede em seguida. “No meio do banho, velho”, gritou a cantora, que não havia terminado a ducha no banheiro principal.

Na noite de sexta-feira (30) os peões curtiram mais uma festa em A Fazenda 2020. O grupo Molejo foi a atração principal do evento, que contou com inspiração nos memes, uma especialidade do reality show. O evento foi marcado com uma reaproximação entre Jojo Todynho e MC Mirella.

Em um sofá no canto do salão de festas da sede de A Fazenda 2020, as peoas tiveram um papo sobre os últimos acontecimentos do jogo. Mirela indagou Jojo se ela ainda gosta dela mesmo após ter ido para o grupo adversário formado por Juliano Ceglia e Biel. Antes, Victória e Luiza Ambiel também faziam parte da panela em A Fazenda 2020.

“Pode soar grosso e de várias formas, mas uma coisa que você vai ouvir de mim é a verdade. Se eu não gostar, vou falar. Se eu gostar, vou falar também. Sou assim na vida, mas eu sou aquela amiga que você vai ligar no fim da balada e eu vou te buscar. Entendeu?. Você ainda gosta de mim?”, questionou Mirella em A Fazenda 2020.

Influenciada no reality?

Jojo então ressaltou que ainda gosta da concorrente, e criticou Luiza. “Eu tenho um carinho muito grande por você, Mi. A minha consciência de tudo que falei está tranquila. Falei ‘se a Mirella quer virar projeto de Luiza, beleza’. A minha preocupação é que isso acaba, mas a gente tem uma vida lá fora. Tem atitudes que acabam com a nossa carreira”.

Por fim, durante o papo, Mirela confessou que foi influenciada por Biel, Juliano e Luiza. “Eu tô mais de boa com você, mas com a Raissa não sei, cara. Sabe quando você não espera? Eu tava com muita raiva de você, os meninos também não gostam de você e a Luiza tava brava também. Eu tava indo na onda deles e falei pra Stéfani que não posso ir na onda dos outros para não me perder. É melhor ficar sozinha, às vezes, para pensar. É muita pressão na minha cabeça e tem vezes que fico com medo”.