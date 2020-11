A Fazenda 2020: Rita Cadillac rebate Lucas: ‘o que é bom para o moral?’

Rita Cadillac participou do Hora do Faro deste domingo (15) e confrontou Lucas Selfie sobre frase suspeita dita enquanto ele estava em A Fazenda 2020. Durante uma formação de roça, o agora ex-peão provocou Luiza Ambiel com a pergunta: ‘o que é bom para o moral?’. A música é um hit nacional da carreira da ex-chacrete.

No dominical da RecordTV, Rita disse que sentiu um tom de sarcasmo por parte de Lucas. Intrigada, ela surpreendentemente devolveu o questionamento: ‘o que é bom para o moral?’. Lucas então explicou que apenas se inspirou nos memes da sexta edição de A Fazenda.

“A gente fazia sempre uma brincadeira com os memes, inclusive os de A Fazenda 6, porque todo mundo ficou numa expectativa de ‘vai ser tipo a 6’ e a Luiza gostava de pegar as histórias e dar uma narrativa muito maior. Na votação, eu falei ‘não é possível que ela pegou isso e levou como um xingamento’ e guardei. Quando ela não me puxou pra roça que eu tinha brigado com ela a semana inteira pela fofoca que ela fez e ainda puxou a Lidi, ai eu perguntei ‘o que é bom para o moral?'”, explicou.

“Você defende tanta coisa aqui e chega na hora você arrega, você faz um discurso defendendo todas as mulheres (girls power) e ai você puxa uma mulher ao invés de puxar um homem que você brigou a semana inteira”, justificou ainda.

Lucas em A Fazenda 2020

Logo em seguida, o nono eliminado de A Fazenda 2020 falou sobre o que o levou a aceitar o convite para participar do reality show. “Então, ‘o que é bom para o moral’ dona Rita Cadillac? Eu acho que é a gente ser sincero com a gente, eu não enganei ninguém lá dentro, eu entrei pra jogar, não entrei pra fazer amigos”, respondeu.

O ex-pânico também esclareceu o que aconteceu no jogo ficou por lá. “Claro que saindo de lá pra fora vou querer ter contato com todo mundo, com as pessoas que eu gostei, que eu briguei…”, disse ainda o peão, que recebeu elogios de Rita Cadillac sobre sua postura em A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Jake ganha prêmio e faz desabafo no reality

“Bom para o moral, é você tá lá dentro, mas saber respeitar, tá aqui fora e saber respeitar, e te dizer uma coisa: ‘torci muito pra você ficar’. Estou sendo honesta, porque acho que você foi uma dos melhores jogadores de A Fazenda 2020. Perfeito. Eu acho que esse final seu, não foi o seu problema com a Jojo, eu acho que você se envolveu demais com a Raissa”.