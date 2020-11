A Fazenda 2020: roça terá 5 peões na berlinda e mais surpresas; entenda

Mais uma formação de roça de aproxima em A Fazenda 2020. No programa ao vivo da noite desta terça-feira (17), os peões do reality show rural participarão de mais uma votação no programa. Ontem, segunda-feira (16), o apresentador Marcos Mion explicou como será a dinâmica da formação de berlinda desta semana. Confira:

Roça não terá puxada da baia

No programa desta segunda-feira (16), Marcos Mion falou sobre a formação de roça desta semana de A Fazenda 2020, o poder da chama vermelha do lampião do poder e explicou: “lembrando que mesmo com esse poder, vai rolar ‘resta um’ amanhã. E se você já ouviu por aí, é verdade o bilhete dizendo que vão ter cinco banquinhos na formação da roça”.

“Imagina a cara deles tentando entender o que está acontecendo”, comentou o apresentador de A Fazenda 2020. Mion não informou se o número atípico de roceiros, cinco em vez de quatro, fará com que aconteça uma eliminação dupla esta semana.

O apresentador do reality show rural também passou mais alguns recados para o público de A Fazenda 2020. “Não vai ter puxada da baia. Em compensação, os dois peões mais votados pelos coleguinhas, vão para o roçado essa semana”, disse.

Quem venceu a Prova de Fogo de A Fazenda 2020?

Mariano foi o sortudo desta semana de A Fazenda 2020, o peão derrotou Raissa Barbosa e Lidi Lisboa na disputa. Com isso o participante levou o lampião do poder e terá grande participação na formação de roça desta semana. O poder da chama vermelha será: o dono do poder vai indicar o quarto roceiro. E vai escolher este roceiro entre os peões da sede.

Como sempre, o poder da chama verde é revelado apenas durante a votação.

