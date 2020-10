A Fazenda 2020: Rodrigo Faro provoca Luiza e canta Raça Negra; assista

E o envolvimento de Luiza Ambiel com a música “É tarde demais” do Raça Negra ainda não parou de ser assunto. Durante a gravação do programa Hora do Faro, o apresentador debochou da confusão que envolveu a atriz e peoas de A Fazenda 2020.

O programa Hora do Faro vai ao ar nos domingos, a partir das 15h15, na Record TV. Como de costume, o apresentador recebe o último eliminado de A Fazenda 2020 para um papo sobre seu tempo no reality show rural. Nesta semana, o apresentador terá Carol Narizinho no quadro “A Fazenda – Última Chance”.

A Fazenda 2020 – Rodrigo Faro provoca Luiza

Toda semana, o programa de Rodrigo Faro é gravado nas sextas-feiras, o apresentador sempre entra em contato com a sede de A Fazenda 2020, seja por uma tela ou só por voz, para alfinetar os peões. Faro costuma dar spoiler do que os eliminados falaram sobre os colegas de confinamento , o que acaba gerando conflitos e frustrações.

Nesta semana, o apresentador não falou apenas do que foi dito por Carol Narizinho na gravação do programa, mas também resolveu debochar de Luiza. O apresentador cantou “É tarde demais”, do Raça Negra. A canção causou confusão durante vários dias em A Fazenda 2020, após Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a música, o que Luiza considerou provocação, por ser ex-namorada de Luiz Carlos, vocalista do grupo.

Em conversa na baia de A Fazenda 2020, após a gravação do programa, Lucas Maciel, Lipe Ribeiro e Mariano riram e conversaram sobre a cantoria de Faro. “O que foi aquilo?”, comentou o fazendeiro da semana. “Ele é muito debochado né. Foi muito bom”, respondeu o carioca, que completou avaliando: “ou seja, foi assunto essa p****”. “Claro que foi”, afirmou o sertanejo.

Eu tô morrendo que o Faro fez todo mundo cantar a música do Raça Negra em #AFazenda12 😂😂 pic.twitter.com/4UMuAFSECm — Fagner Vilela ® (@FagneerVileela) October 17, 2020

FARO CANTOU RAÇA NEGRA NA ATIVIDADE ONTEM SOCORRO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/zCz34Vbsjp — Nara 🕊 (@_naratb) October 17, 2020

Quadro promete intrigas e polêmica

Claro que o quadro “A Fazenda – Última Chance” não deixa o ex-participante sair do programa sem deixar aquela alfineta nos colegas de confinamento. Durante o programa Hoje em Dia, também da Record TV, o apresentador falou sobre a aparição de Carol Narizinho, eliminada na quinta roça de A Fazenda 2020, e prometeu: “vai ter muita polêmica”.

Na semana passada, Mariano e Jakelyne ficaram bravos com os comentários de Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda 2020, e resolveram não continuar a amizade com o jornalista esportivo.

https://www.youtube.com/watch?v=LE8NgsoayIE