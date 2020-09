A Fazenda 2020: Rodrigo Moraes relata assédio sexual e é ‘censurado’

A festa de Shippados em A Fazenda 2020 teve romance, punições e, segundo Rodrigo, também rolou assédio sexual. O peão estava no quarto quando comentou com Juliano Ceglia, Raissa Barbosa e Victória Villarim o que teria acontecido durante a madrugada de sábado (26).

Rodrigo Moraes relata assédio sexual em A Fazenda 2020

Durante um papo sobre o bom clima no pós festa, victória disse: “ontem o povo beijou tudo, um monte de casal. Todo mundo se beijando. Não teve briga”. Rodrigo então disparou: “mas ontem teve um assédio sexual pesado aqui”.

Em seguida, a transmissão do PlayPlus cortou a cena, e o público ficou sem entender.

#AFazenda12 O Rodrigo falando que teve um assédio sexual pesado no quarto e a câmera trocando na hora. GENTEEEEE! 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/qtoROMnQmG — Davi M. (@TwittaDaviM) September 26, 2020

Público de A Fazenda 2020 critica PlayPlus

O público não gostou nada da censura, e o assunto esquentou as redes sociais com a uma hashtag pedindo o cancelamento do serviço de streaming da Record. O PlayPlus é um serviço de transmissão que promete cobertura 24 horas do programa.

Os fãs reagiram nas redes sociais e prometeram boicote ao serviço. Mas essa não é a primeira vez que o público de A Fazenda 2020 reclama do streaming, criado pela Record em 2018.

Os assinantes criticam a qualidade da transmissão, que apresenta constantemente cortes de diálogos entre os peões, vídeos sem áudio. Os assinantes do streaming, que pagam R$ 12,90 por mês, também não acompanham algumas disputas da competição.

o rodrigo falando que teve um assédio sexual pesado no quarto e a câmera trocando na hora 🗣️ GENTE????? #AFazenda12 pic.twitter.com/RybEmIZD6D — vinni (@vinnizra) September 26, 2020

Censura na festa “Shippados”

Na festa shippados não foi diferente. Em vez de mostrar a agitação dos peões, o serviço transmitiu a porta de um dos banheiros da sede. Após o evento, os peões foram se divertir no quarto, e mais uma vez as câmeras não acompanharam a movimentação.

Raissa e Lucas se beijam, mas emissora corta cena.

Sem entregar a promessa de conteúdo exclusivo, a web chegou a levantar a hashtag “cancelem o PlayPlus”, e não pouparam críticas à emissora e ao diretor da atração, Rodrigo Carelli.