Como diz o ditado, após a tempestade vem a bonança, e foi assim a virada que Rodrigo deu no jogo. O peão foi indicado à roça na terça-feira (15), mas depois de passar por uma prova na noite de quarta (16), o modelo conquistou a imunidade, se tornou o novo fazendeiro da semana e está fora da roça de quinta-feira. Agora, Raissa, Cartolouco e Fernando Beatbox vão precisar da ajuda do público para continuar na corrida por R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020.

Rodrigão, Fernandinho Beatbox e Cartolouco enfrentaram uma prova difícil. Os peões tiveram os olhos vendados e precisaram atravessar um labirinto e ainda encontrar peças para formar um quebra-cabeça. O primeiro a cumprir a tarefa levou a melhor.

Em clima de festa, o trio retornou à sede e contou a novidade aos outros peões. Em seguida, os participantes que estão na berlinda puderam pedir ao público para continuar no reality.

Segundo o resultado parcial da enquete DCI ‘A Fazenda 12‘, até a noite de quarta-feira, a primeira eliminada do reality será a modelo Raissa Barbosa com 40% dos votos. No entanto, tudo pode acontecer. Você ainda pode votar em nossa enquete até quinta-feira antes do programa ao vivo.