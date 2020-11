A Fazenda 2020: saiba como foi a prova de fogo vencida por Lipe

Lipe Ribeiro venceu mais uma prova de fogo em A Fazenda 2020. Recordista de vitórias no fazendão (3 no total), o empresário poderá movimentar a roça que será formada nesta terça-feira (24). Isso porque, a chama vermelha do poder do lampião dará o direito do peão iniciar o “resta um”. Tays Reis e Jakelyne Oliveira também participaram da prova.

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 2020?

O competidor tinha que passar uma chave por um labirinto de ferro para liberá-la em seguida. Depois, seguir o caminho em uma estrutura de ferro para abrir o baú correspondente a chave. Dentro de casa baú estavam letras que formavam a palavra ‘prova de fogo’.

Na terceira fase da prova, o peão tinha que caminhar por uma estrutura de ferro levantada por cordas que a tornava difícil o equilíbrio. Logo em seguida, o peão tinha que equilibrar as letras resgatadas do baú em um painel. A prova continuava com a repetição de percurso até que todas as letras fossem equilibradas formando a palavras ‘prova de fogo’. Lipe Ribeiro levou a melhor e conquistou o lampião dos poderes.

Quem tá na baia e como foi a repercussão?

Derrotadas na prova de fogo, Tays Reis puxou Raissa Barbosa para a baia. A intérprete de Metralhadora justificou que tem prioridades dentro do jogo, mas que a ex-vice Miss Bumbum não está entre elas. Já Jakelyne Oliveira escolheu Mateus Carrieri, e explicou, por exemplo, que o peão a vetou em uma atividade do Hora do Faro.

Na casa, os puxados para a baia não gostaram da ideia. Mateus declarou: “É bom saber que eu posso votar nela”, disse o ator. Raissa teve um leve ataque de fúria e socou a cama e o travesseiro. “Eu tinha que ter preparado o meu psicológico. Eu na semana passada não puxei ela, puxei o Biel. Agora ela vai e me puxa pra baia”, se revoltou a famosa.