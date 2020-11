A Fazenda 2020: saiba como foi a prova do fazendeiro vencida por Mateus

Mateus Carrieri venceu pela primeira vez a Prova do Fazendeiro que foi realizada na madrugada desta quinta-feira (26). Recordista de votações do público de casa, o ator levou a melhor contra Raissa e Lidi Lisboa na prova do reality A Fazenda 2020. Com a vitória, o participante fica de fora da décima primeira roça, ao vivo, pela Record TV.

Como foi a prova do fazendeiro em A Fazenda 2020?

Os três competidores tiveram que ter muita mira, agilidade e também muita resistência física. Em primeiro lugar, Raissa, Mateus e Lidi tiveram que puxar as correntes que ao final passavam as bolas de um cesto para o outro. Na sequência, cada um teve que atravessar a cama de cordas com as bolas e fazer duas cestas. Cada bola teria que parar exatamente na estrutura formada.

Depois, ele tiveram que pegam as placas que estavam penduradas contendo as letras da patrocinadora da prova. Em seguida, posicionar na estrutura final e validar a tarefa equilibrando as bolas de cada placa. O primeiro a montar a frase ‘Natucor 12%’ era o novo fazendeiro. Mateus Carrieri conseguiu levar na disputa e se tornou o novo fazendeiro da semana do reality A Fazenda 2020.

Quem está na roça?

Com a vitória de Mateus na prova do fazendeiro, os roceiros foram definidos. Mariano, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa forma o banquinho da décima primeira roça do reality A Fazenda 2020. O sertanejo nem teve oportunidade de tentar escapar da berlinda, já que durante a formação da roça da última terça-feira (23), foi vetado da prova de fazendeiro da atriz Lidi Lisboa, que tinha o poder da chama verde repassada por Lipe Ribeiro (dono do lampião).

Sendo assim, os três precisam de muitos votos do público de casa para permanecerem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Após vitória de Mateus, os novos roceiros pediram votos para ficar. Primeiramente, o apresentador Marcos Mion pediu para Raissa Barbosa. Ela disse: “Então Brasil, tô aqui novamente, minha quarta roça. Teve toda aquela perseguição, teve a minha reação, reagir a deboche. Defendi amiga, e depois essa amiga usou tudo o que ela sabia sobre mim, contra mim… E se você se identifica comigo, se tá gostando de mim até aqui, por favor, vota pra eu ficar”.

Mariano foi o segundo roceiro que pediu votos para ficar em A Fazenda 2020. Ela disse: “Eu queria pedir pra todo mundo votar muito pra eu ficar. Quem já me conhece do Munhoz, sabe um pouquinho da minha essência. E quem tá me conhecendo aqui agora, espero que eu tenha conseguido mostrar dos princípios e valores que dona Tina e seu Rui deram pra mim. Errei como todo ser humano, mas procurei me redimir. Quero muito ficar, peço pra vocês humildemente pra voltarem.”

Por fim, foi a vez da atriz Lidi Lisboa, que disse: “Oi gente, bom estou indo pra minha segunda roça, e pelo que vocês viram, eu não sou muito boa de prova, eu fiz o que eu pude, mas, não deu pra mim. E, a primeira roça que eu fui, eu tava muito desmotivada, desnorteada e não estava acreditando em mim. Vocês me colocaram de volta no jogo e eu me senti super acolhida. E eu venho aqui pedir pra ficar, eu quero ir até o fim, e tô louca pra saber o que vocês estão achando da Fazenda 12.”