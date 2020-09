A Fazenda 2020: saiba como foi a reação dos peões com a volta de Luiza Ambiel

JP Gadêlha, Luiza Ambiel e Lidi Lisboa disputaram a preferência do público de A Fazenda 2020 na noite de ontem. O bombeiro teve menos votos que as colegas de confinamento e por isso foi o eliminado da semana.

Com apenas 26,06% dos votos, JP Gadêlha não foi o preferido do público de A Fazenda 2020 na roça da semana e acabou deixando o reality show rural na noite desta quinta-feira (24). Ao lado do agora ex-peão, também estavam na berlinda: Luiza Ambiel, que ficou com o segundo lugar (33,20%) e Lidi Lisboa, que somou 40,75% dos votos.

Triste com a saída de JP, Stéfani Bays conversou com algumas colegas de confinamento sobre a eliminação do bombeiro. “Eu ainda estou em choque”, comentou a influencer. Luiza, que se emocionou muito quando Marcos Mion anunciou que a atriz continuava no jogo, contou: “Ele [JP] também ficou [em choque] na hora. Mas por mais que ele tenha ficado triste, ele me deu o maior apoio”. A atriz também disse que o nordestino iluminada o reality.

Em outro momento, Luiza falou sobre a eliminação da semana de A Fazenda 2020 em conversa com Lucas Cartolouco. “Eu fico me sentindo culpada de comemorar. Comemoro, aí lembro dele e fico triste”, desabafou a peoa. O jornalista tentou tranquilizar a atriz e disse que ela não falou nada ruim de JP durante sua comemoração e que então não devia se sentir culpada.

E se as peoas ficaram felizes com a volta de Luiza Ambiel… Os peões nem tanto! #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/OBDGmKKxlq — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2020

Opinião

Rodrigo Moraes conversou com alguns peões na mesa da cozinha de A Fazenda 2020 sobre a saída do bombeiro e avaliou: “Por ele ser muito coração, ou ter sido, pelo menos aqui, ele se deixou levar por outras pessoas. Não pensou no jogo”. “E aqui é o equilíbrio das duas coisas, quem conseguir melhor se equilibrar nessa corda bamba, vence”, completou o apresentador.

Biel, Cartolouco e Lucas Maciel falam dos peões da casa e da #EliminaçãoAFazenda de JP Gadêlha! 👀 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Wim8O9G5Yl — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 25, 2020

Como os peões reagiram quando Luiza e Lidi foram salvas?

Lidi foi a primeira peoa a ser salva da segunda berlinda de A Fazenda 2020, Marcos Mion avisou que a atriz podia retornar à sede e após abraçar JP e Luiza, a paranaense tirou os sapatos e correu até a porta da sala do confinamento. A participante foi recebida com animação e gritos de grande parte dos peões.

Quando foi a vez de Luiza retornar, a reação foi um pouco diferente. Depois de perguntar diversas vezes para o apresentador do programa se o resultado estava certo e ela realmente tinha sido salva da eliminação, a atriz voltou para a sede. Luiza ainda chorava muito quando abriu a porta, mas nem todos os participantes de A Fazenda 2020 celebraram.

“Dessa vez os homens que comemoraram tanto a volta da Lidi, não estão comemorando, estão em choque. As meninas estão super felizes. Alguns gostaram, outros nem tanto”, comentou Mion com o público.