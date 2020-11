A Fazenda 2020: saiba como foi o jogo de tabuleiro vencido por Stéfani

Os peões de A Fazenda 2020 participaram de uma atividade patrocinada na tarde desta terça-feira (24). Todos os participantes do reality show foram chamados à área externa para um ‘jogo de tabuleiro’ inspirado no confinamento. Stéfani Bays levou a melhor e embolsou uma quantia de R$ 5,4 mil.

Como foi o jogo de tabuleiro em A Fazenda 2020?

Na área externa, a produção montou um tabuleiro gigante. Em cada casa do tabuleiro, um comando inspirado na dinâmica de A Fazenda 2020. Como, por exemplo, ‘você venceu a prova de fogo e é dono da chama vermelha. Escolha um peão para ficar uma vez sem jogar’. Para identificar cada peão, todos ganharam um cartão de crédito.

Por ordem de sorteio, cada participante (em sua vez) jogava um dado gigante que ditava quantas casas andar. Ao longo de todo o percurso, eles iam acumulando cashback (dinheiro de volta).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Stéfani Bays terminou o jogo com mais de R$ 800 e teve que dar 50% do valor para um peão. Sendo assim, a ex-De Fierias com o Ex presenteou Raissa Barbosa. Por fim, a produção do reality show informou que ela ganhou R$ 5 mil reais.

Alfinetadas durante o jogo de tabuleiro

A atividade patrocinada foi palco de algumas alfinetadas entre rivalidades declaradas em A Fazenda 2020. Isso porque, Jakelyne Oliveita vetou Jojo Todynho em uma de suas jogadas, deixando a fazendeira da semana visivelmente irritada. Em uma outra oportunidade, Jojo devolveu o troco e mandou a real para a Miss Brasil. “Eu adoro esse seu critério”, disparou.

Outro momento marcante da dinâmica foi quando Jojo vetou Lidi Lisboa, impossibilitando de a atriz jogar por uma rodada. Logo em seguida, em outra ocasião, Lidi devolveu o troco na intérprete de Que Tiro Foi Esse?. Mateus Carrieri também prejudicou Lisboa no jogo. O ator surpreendentemente caiu em uma casa que pedia para ele fazer um peão retornar para o início de uma estação. A atriz foi a escolhida.