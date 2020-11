A Fazenda 2020: saiba o que significa o cronômetro da produção

Fim do mistério em A Fazenda 2020. O cronômetro colocado pela produção no monitor na sala de estar da sede encerrou a série de especulações dos peões sobre o que poderia ser. A produção preparou uma ação patrocinada de uma marca de cosméticos na tarde desta quarta-feira (25).

Cronômetro em A Fazenda 2020

Em duplas, os peões encenaram um telejornal com direito a previsão do tempo. No entanto, o texto apresentado pelos confinados não apresentava notícias de cotidiano ou reais. Isso porque, notícias criativas tiveram os nomes dos produtos da marca que patrocinou A Fazenda 2020. O objetivo final era eleger quem mais usou da criatividade para apresentar o telejornal rural.

As duplas formadas em A Fazenda 2020 foram: Mateus Carrieri e Jojo Todynho, Mariano e Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa e Stéfani Bays, Tays Reis e Biel, e Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro.

A atividade patrocinada terminou com o casal Jake e Mariano como os vencedores da ação. No entanto, todos os participantes ganharam prêmios. A marca de cosméticos que promoveu a ação comercial presenteou todos com um kit com seus produtos.

Logo em seguida ao telejornal, a marca convidou os peões de A Fazenda 2020 a gravarem vídeos reagindo a um perfume. Em um outro desafio, as mulheres tinham que se maquiar com produtos e fazer o antes e depois ao estilo blogueira profissional.

O que tem hoje em A Fazenda?

Hoje é dia da prova do fazendeiro do reality. Lidi Lisboa, Raissa e Mateus Carrieri disputam o chapéu para sair da berlinda. Já o cantor Mariano já está na roça e não poderá participar da prova. O programa vai ao ar a partir das 22h30.

Quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?