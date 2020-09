A Fazenda 2020 estreia dia 8 de setembro e promete reformulação no formato por causa da pandemia do novo coronavírus, além de apresentar uma nova programação. Acompanhe as notícias do programa no Jornal DCI.

A Fazenda 2020 estreia nesta terça-feira (8), às 22h30, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. A décima segunda edição do reality show traz um elenco formado por 20 famosos que disputarão R$ 1,5 milhão. Entre eles, Jojo Todynho, Mariano (dupla com Munhoz) e Victória Villarim.

Que horas é exibida “A Fazenda 2020”?

Que horas começa “A Fazenda 2020? De acordo com a programação Record (TV aberta), o reality show será exibido todos os dias depois das 22h30.

Como assistir a fazenda 24h?

A temporada do confinamento rural terá transmissão em tempo real (24 horas por dia) para assinantes do pay-per-view. O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibilizará para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.

Programação de A Fazenda 2020

O reality será exibido diariamente a partir das 22h30, confira a programação de cada dia da semana:

Segunda-feira: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira: Formação da Roça (ao vivo)

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo)

Quinta-feira: Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado)

Domingo: Convivência dos peões (gravado)

Protocolo de segurança durante a pandemia

A Record TV informou ao jornal DCI que para A Fazenda 2020 acontecer com total segurança em tempos de pandemia, todos os protocolos de saúde, elaborados em conjunto com um grupo de especialistas da área, estão sendo colocados em prática para garantir o trabalho da equipe de produção, técnica, direção e de todos os envolvidos direta ou indiretamente no programa.

Antes do confinamento rural, todos os participantes ficaram isolados por um período e realizaram uma série de testes de Covid-19. Apenas com os resultados negativos, eles foram, decerto, liberados para entrar na sede da atração e conviverem juntos normalmente. Aliás, durante o programa, os peões não vão mais receber fichas, em papel, da produção. Monitores serão instalados na sede para passar os recados e os comunicados importantes aos participantes.

Mudanças para a edição de 2020

Diferentemente de outros anos, Marcos Mion não terá contato direto presencial com os peões nos dias de eliminação. A interação do apresentador com os confinados será feita também por vídeo. Além disso, no dia da Prova do Fazendeiro, que acontece no campo de provas e também conta com a presença do Marcos Mion, o apresentador estará no local para conferir a atividade, porém com distanciamento seguro para evitar qualquer tipo de contágio.

Em resumo, por trás das câmeras, toda a produção também cumprirá, de forma rígida, os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e outros equipamentos de proteção individual, além do distanciamento adequado. Apenas uma equipe reduzida terá contato direto com o apresentador, que seguirá comandando o programa no set fixo dele, em Itapecerica da Serra.

Além disso, durante todo o período do reality show no ar, haverá desinfecção constante do campo de provas, do set e de todos os objetos e ferramentas utilizados pelos peões na disputa. Haverá a mesma regra rígida de higienização também para alimentos, roupas de provas e figurinos de festas, que serão deixados para os peões na despensa da casa.