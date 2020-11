A Fazenda 2020: saiba para quem os ex-peões estão torcendo nesta roça

As apostas já começaram! Hoje, quinta-feira (26) é dia de decisão em A Fazenda 2020. Mariano, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa estão lutando para permanecerem no reality show rural, mas um deles se tornará o décimo primeiro eliminado esta noite. Para quem é a sua torcida? Confira como o ex-peões do programa se posicionaram nesta roça.

Quem deixará o programa? A enquete parcial do Jornal DCI já indica, leia aqui.

Para quem os ex-peões de A Fazenda 2020 estão torcendo?

Rodrigo Moraes quer a permanência de Lidi

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O terceiro eliminado de A Fazenda 2020 está na torcida pela permanência de Lidi Lisboa. O apresentador publicou no Twitter uma foto com a atriz e comentou: “pra cima irmãzinha”. No instagram, Rodrigo Moraes fez uma publicação sobre o assuntos nos stories.

Bom diaaa! Quem aí segue votando #FicaLidi? Vamos pra cima papaee 👊🏾 — Rodrigo Moraes 🎬 (@rodrigomoraesof) November 26, 2020

Lucas Cartolouco também está torcendo por Lidi

Lucas Cartolouco, o quarto eliminado da temporada, publicou no Instagram e Twitter que é #FicaLidi nesta roça de A Fazenda 2020.

FICA LIDI — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) November 26, 2020

5 vezes que Lidi Lisboa ‘chutou o balde’ no reality

Carol Narizinho quer que Raissa fique em A Fazenda 2020

A ex-panicat foi a quinta participante a deixar o confinamento. Carol publicou em sua conta oficial do Twitter que está torcendo por Raissa.

Lucas Selfie é #FicaLidi e #FicaRaissa

Não é novidade para ninguém a torcida de Lucas Selfie, o nono eliminado de A Fazenda 2020. O ex-peão está torcendo para a namorada Raissa e a amiga Lidi. No Twitter, o ex-pânico revelou que ele mesmo está puxando os mutirões de voto.

No Instagram, o ex-participante de A Fazenda 2020 publicou um vídeo votando em Raissa e Lidi no site da emissora do reality.

acabei de mandar pro @ManiaRealitys e @YangComenta como que puxa mutirão hahaha nunca fiz, aprovaram meu tweet. Quem vai puxar todos aqui no meu sou EU pessoalmente, quero vcs comigo nessa! BORA LAN HOUSE! — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) November 26, 2020

Mirella está torcendo por Lidi

Apesar da amizade com Raissa no confinamento, MC Mirella disse que é #FicaLidi. A peoa tem puxado mutirões de votos no Twitter para a atriz ficar em A Fazenda 2020.

Até o momento em que essa matéria foi publicada, os eliminados Fernandinho Beatbox, JP Gadelha, Luiza Ambiel, Victória Villarim e Juliano Ceglia não haviam se pronunciaram sobre a berlinda desta semana de A Fazenda 2020.

No duelo entre Lidi e Jojo, você está de que lado? Vote