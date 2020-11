A Fazenda 2020: saiba quais plaquinhas Raissa colocou em cada peão

Raissa Barbosa, décima primeira eliminada de A Fazenda 2020, esteve no Hora do Faro neste domingo (29) e distribuiu adjetivos aos peões. Sem papas na língua, a ex-vice Miss Bumbum detonou Biel, colocando 9 plaquinhas, todas negativas, no intérprete de Química.

“Ele é falso, manipulador, dissimulado, descarado, são tantos adjetivos. Ele é insuportável porque eu já não estava mais aguentando ele”, disparou a modelo sobre o cantor. Raissa também colocou a plaquinha de mentiroso em Biel e acusou o peão de tentar desestabilizá-la em A Fazenda 2020.

“O Biel é mentiroso porque no momento da confusão sobre o beijo, ele afirmou uma coisa que eu acredito que ele não tenha certeza. Ele mentiu quando ele me chamou de traidora, ele mentiu quando ele fingia que não acontecia nada quando eu surtava pra cima dele, ele se fazia de louca e fingia que eu não estava fazendo nada, mas na verdade ele estava fazendo sim, porque a todo minuto ele tentava me desestabilizar”, explicou.

Raissa de A Fazenda 2020 sofre de borderline

Raissa Barbosa foi diagnosticada com a síndrome de borderline pouco antes de entrar em A Fazenda 2020. No reality show rural, a peoa teve momentos de surtos após ter sido a mais votada em duas formações de roça. Em uma ocasião, por exemplo, a modelo chegou a jogar água no rosto de Biel, a quem ela deu somente adjetivos negativos.

No Hora do Faro, Raissa explicou que os surtos tidos em A Fazenda 2020 não aconteceram de forma proposital. “O meu comportamento não foi um jogo. Isso é uma coisa que acontece na minha vida normal. Às vezes, quando eu fico com raiva… Não penso na hora de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu reagi aos ataques, reagi aos deboches. Foi a minha forma de defesa naquele momento”.

Veja quais plaquinhas cada peão recebeu:

Biel – Mentiroso, Falso, Preguiçoso, Dissimulado, Trapaceiro, Manipulador, Fofoqueiro, Mascarado e Insuportável

Lidi – Generosa

Mariano – Planta, Falso, Traidor

Jojo Todynho – Verdadeira, Confiável

Stéfani Bays – Confiável, Bom-caráter

Jakelyne Oliveira – Mentirosa, Mascarada, Inteligente

Tays Reis – Humilde

Mateus – Prestativo

Lipe Ribeiro – Paciente