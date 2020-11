A Fazenda 2020: saiba qual foi a punição após quebra de protocolo

Os peões de A Fazenda 2020 receberam uma punição coletiva nesta sexta-feira (13) após Lucas Selfie quebrar um dos protocolos do reality show. O ex-pânico retornou à sede logo após o anúncio de sua saída do jogo para se despedir dos colegas de confinamento. Isso porque, a casa toda reagiu aos prantos a sua eliminação do programa. A produção enviou um comunicado à sede informando que todos ficarão sem café por cinco dias. O alimento é um dos mais consumidos pelos pelos peões.

Na casa, os peões reprovaram a punição e Biel chegou a esconder um pouco do café. A produção de A Fazenda 2020, no entanto, deve confiscar o alimento assim que todos forem isolados na área externa para uma manutenção interna.

Como aconteceu a punição em A Fazenda 2020?

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, informou que Lucas Selfie é o nono eliminado do programa em roça disputada contra Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Na casa, a chegada da ex-vice Miss Bumbum e da intérprete de Que Tiro Foi Esse? não empolgou na noite de quinta-feira (12).

Os participantes ficaram na porta gritando o nome de ‘Lucas’ que correu para o abraço. Logo em seguida, todos deixaram a casa e seguiram para a área da piscina, onde o peão se despediu de cada um. No momento da despedida, o programa estava ao vivo e nenhum ninja estava na sede. Isso porque, por recomendações das autoridades de saúde, os confinados não podem ter contato com pessoas do mundo externo.

Punições provocadas por Lucas em A Fazenda 2020

A quebra de protocolo, no entanto, não foi a única punição provocada por Lucas Maciel em A Fazenda 2020. Logo após a festa Neon, o peão não segurou o xixi e urinou na porta do reservado, que a única parte da casa que não tem câmera. Todos foram punidos em 48 horas sem gás.

Outra advertência da produção de A Fazenda 2020 foi tomada após Lucas quebrar vasos decorativos da sala de estar após se irritar com Jojo Todynho. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? aconselhou o famoso a soltar Lidi após uma das festas do programa para evitar uma expulsão.

“É muita maldade, falar que eu bati com a por*a da cabeça da parede”, disse Lucas, que em seguida quebrou vasos. “Vai se fud*r! Não bati com a por*a da cabeça dela”, falou ainda, enquanto Jakelyne Oliveira o segurava para evitar que ele se machucasse com o vidro espalhado na sala de estar de A Fazenda 2020.