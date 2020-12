A Fazenda 2020: saiba quanto cada peão ganha de cachê

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além de concorrer ao super prêmio de R$ 1,5 milhão, você sabia que os famosos que aceitaram participar de A Fazenda 2020 ganham muito dinheiro ainda dentro do programa? Pois é, é que os peões recebem um cachê a cada semana que ficam na casa, além de outros mimos e extras por participações de provas. Quem revela é o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com o jornalista, os participantes do reality da Record já embolsaram, pelo menos, R$ 70 mil desde o início da temporada. Além disso, os peões teriam ganho R$ 1 mil por cada participação ações comerciais dentro do programa.

Bielé um dos participantes que já levou uma bolada. O cantor já tem um carro 0KM para chamar de seu, sem mencionar a remuneração por ter participado de provas patrocinadas.

Desconto dos prêmios de A Fazenda 2020

Todos as personalidades que aceitam participar de A Fazenda 2020 assinam um contrato em que determina 25,5% de abatimento em tudo que ganharem. A porcentagem corresponde a impostos sobre o faturamento dos peões do confinamento rural que acontece em Itapecerica da Serra (SP).

Vencedor de A Fazenda 12

9 famosos ainda estão na sede de A Fazenda 2020, que está em sua reta final. O reality show chegará ao fim no próximo dia 17 de dezembro, coroando o vencedor com nada menos que R$ 1,5 milhão. O segundo lugar do formato deve ganhar um carro 0KM, assim como nas edições anteriores.

Nos próximos dias, os peões de A Fazenda 2020 participarão de uma prova especial valendo valores em dinheiro. Diferente das outras edições em que participavam somente peões de um grupo vencedor, nesta, todos terão a chance de faturar além do já ganharam. A RecordTV, no entanto, ainda não revelou detalhes da disputa que dará dinheiro a todos os famosos que estão confinados no programa.

Em tempo, um fã de A Fazenda 2020 terá a chance de assistir a final do reality show rural ao vivo no próximo dia 17. Para isso, a emissora e o TikTok lançaram um concurso cultural em que quem fizer o melhor vídeo explicando o que faria se fosse fazendeiro, ganhará uma viagem à sede da atração.