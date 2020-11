A semana que passou em A Fazenda 2020 marcou a décima segunda temporada do reality show de diversas maneiras. Só para ilustrar, teve Biel quebrando regras, a produção errando na matemática e consagrando fazendeiro errado e eliminação relâmpago. Tais acontecimentos, causaram certa alteração nas redes sociais dos peões.

O jornal DCI fez um novo levantamento no ganho de seguidores dos participantes de A Fazenda 2020 no Instagram. Os dados são entre 24 e 31 de outubro. Mas diferente da semana passada em que Mateus Carrieri dominou com mais de 1,3 milhão de novos fãs, essa semana foi de Lipe Ribeiro e Lidi Lisboa. Isso porque, os dois ganharam mais de 800 mil seguidores juntos.

O mais seguido na rede social essa semana foi Lipe Ribeiro, que teve 447 mil novos fãs contabilizados. Já a atriz que protagonizou a minissérie Jezabel na Record TV, teve 397 mil seguidores somados. Assim como nas últimas semanas de confinamento, Jojo Todyho se manteve estável na terceira colação, somando 324 mil novos admiradores de sua participação em A Fazenda 2020.

Raissa Barbosa, que na semana passada se figurou em segundo lugar devido a brigas com MC Mirella, Luiza Ambiel e Victória Villarim, apareceu em quarto lugar. A ex-vice Miss Bumbum somou 298 mil novos seguidores no Instagram. Já Mateus Carrieri que bateu recorde de novos seguidores, ficou em quinto lugar com 249 mil novos fãs.

Victória Villarim eliminada de A Fazenda 2020

A bailarina foi a sétima eliminada de A Fazenda 2020 após disputar uma roça com votação relâmpago contra Tays Reis e Lipe Ribeiro. Villarim foi à berlinda após ter sido indicada pela maioria dos votos da casa. A peoa foi uma das principais figuras que desenrolaram as tramas do confinamento rural na semana que passou.

Em conversa com seus aliados Juliano Ceglia e Biel em A Fazenda 2020, a peoa chamou Raissa Barbosa de ‘maluca’. A ex-vice Miss Bumbum, vale destacar, sofre da Síndrome de Borderline. Já eliminada do jogo, a peoa se justificou: “Eu falei com algumas pessoas realmente que ela era doida, falei aquelas coisas todas horríveis, mas na hora da briga eu não chamei. Quando a gente está com raiva da pessoa, a gente xinga mesmo para os amigos. Sobre isso de deixar ela bem longe de mim, eu não estava aguentando mais ouvir a voz dela”.

Apesar de ter sido eliminada, a bailarina somou 142 mil novos fãs no Instagram no intervalo de uma semana confinada na sede. A Fazenda 2020: veja também o ranking da semana passada!

