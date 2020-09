A Fazenda 2020: Saiba tudo sobre a ex-Vingadora Tays Reis

Tays Reis está confirmada no elenco de A Fazenda 2020, reality show que estreia dia 8 de setembro, na Record TV. A cantora irá se juntar a outros 19 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A artista ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música Paredão Metralhadora se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. O sucesso projetou Tays para todo o país.

Com o single tocando em todas as rádios do Brasil, Reis participou de diversos programas de TV com status de estrela e até recebeu homenagens. Com 25 anos de idade, a estrela já dividiu o palco com nomes como Anitta e Ivete Sangalo.

Tays Reis nasceu em Ilhéus, na Bahia, e inegavelmente é um sucesso em todo o estado do nordeste. No Instagram, a famosa tem mais de 226 mil seguidores, com quem divide cliques, mas também mostra sua rotina sem filtros como ela é.

O reality show

Em sua décima segunda temporada, será o primeiro reality show a começar depois da crise de coronavírus no Brasil. Recentemente, Mion participou do programa Hora do Faro para divulgar a nova temporada do confinamento e falou sobre a pandemia.

O comunicador disse que a Record elaborou um protocolo de segurança para barrar a Covid-19 entre o elenco e produção. “Acima de tudo, estamos prevendo um protocolo de segurança muito bem pensado, novo, diferente de tudo o que eu já vi. Muita coisa vai mudar na dinâmica do jogo, em relação a eu ter contato com eles ou as coisas entrarem na casa”, explicou ele.

De fato, as medidas de segurança e saúde para a atração começaram antes mesmo da estreia. Na semana passada, todos os famosos foram confinados em um hotel em São Paulo. Eles estão em quartos separados e já passaram pelo teste de Covid-19.

Em tempo, o BBB20, por exemplo, teve início em janeiro e passou por modificações durante a temporada, após aumento do número de casos (mortes e infectados) pela doença.

Quem também vai para A Fazenda 2020?

Listas prévias divulgadas pela imprensa especializada aponta que a cantora Jojo Todynho certamente estará no reality. Além disso, nomes como MC Mirella, o cantor sertanejo do Camaro amarelo Mariado (dupla com Munhoz) e Biel, também ficarão confinados.

Para não comprometer o andar do programa que acontece em tempo real, a Record trabalha com 4 nomes reservas. Todos esses famosos foram avisados previamente de que só entrarão no jogo caso houver uma desistência ou expulsão. Eles, no entanto, ganham cachê normalmente e também estão confinados em um hotel.

A Fazenda será comandada por Marcos Mion pelo terceiro ano consecutivo. Além dele, o humorista Márvio Lúcio também estará no programa. Aliás, o famoso terá um quaro especial de humor em que comentará os melhores momentos do reality.