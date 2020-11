A Fazenda 2020: saiba tudo sobre a prova do fazendeiro

A décima prova do fazendeiro de A Fazenda 2020 vai acontecer na noite desta quarta-feira (18) e livrar um peão da roça. Mateus Carrieri, Stéfani Bays e Jojo Todynho vão disputar o chapéu mais cobiçado do reality show. MC Mirella, que também está na berlinda, não poderá participar da prova, pois foi vetada por Carrieri durante a formação da roça.

O vencedor da prova do fazendeiro de A Fazenda 2020 vai se livrar da roça e conquistar uma imunidade. Além disso, terá que indicar um concorrente à berlinda na próxima formação e designar tarefas aos peões. Enquanto isso, os dois que não conquistarem o chapéu vão disputar a preferência do público com Mirella.

Como foi formada a roça em A Fazenda 2020?

A décima berlinda de A Fazenda 2020 foi formada com um dinâmica cheia de reviravoltas. Isso porque, Mariano, dono do lampião, teve que escolher ficar com uma chama (verde ou vermelha) e entregar a outra para um peão. Sendo assim, o intérprete de Camaro amarelo deu a chama vermelha para Lipe Ribeiro e ficou com a verde.

Em seguida, Jakelyne Oliveira, fazendeira da semana de A Fazenda 2020, indicou MC Mirella à roça afirmando como justificativa que as duas não são próximas. Já a casa votou, levando Mateus à roça como mais votado. Como de praxe, o mais votado pela casa deve puxar um morador da baia para a berlinda de A Fazenda 2020. Entre as opções estavam Stéfani, Biel, Lidi Lisboa e Raissa Barbosa. A ex-De Férias com o Ex foi a escolhida pelo ator.

Lipe Ribeiro abriu o poder da chama vermelha e teve que indicar um morador da sede à roça. O peão escolheu Tays Reis. Como parte de uma nova dinâmica, Jake foi intimada a abrir um envelope que determinou que ela pegasse um banquinho atrás do biombo

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, informou de surpresa que a roça teria 5 peões ao invés de 4. Em seguida, foi iniciada a dinâmica do resta um, que resultou com Jojo Todynho na roça. Mas para coroar o final do episódio, Mariano abriu a chama verde e teve que salvar um peão da roça e vetar outro da prova do fazendeiro. Por fim, o cantor salvou Tays e vetou Mirella.