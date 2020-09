Modelo é uma das participantes da décima segunda edição do reality show rural

Jakelyne Oliveira é uma das participantes de A Fazenda 2020, que, decerto, estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Ela vai se juntar a nomes como Jojo Todynho, MC Mirella e Biel, que também estarão no reality show.

A ex-miss Brasil e modelo, nasceu em Rondonópolis, Mato Grosso e atualmente trabalha como digital influencer. No Instagram, por exemplo, ela tem mais de 187 mil seguidores. Sempre antenada na mundo da moda, compartilha looks estilosos e tendências com os seus fãs. Além disso, mostra a vida de miss como ela realmente é.

Jakelyne Oliveira ganhou fama nacional ao vencer o concurso de beleza Miss Brasil em 2013, onde representou o estado de Mato Grosso. O programa foi transmitido em rede nacional, pela TV Bandeirantes, sendo o assunto mais comentado do país.

Eleita a dona da beleza nacional, ela ganhou o passaporte para o Miss Universo. No concurso, figurou no TOP 5, conquistando uma das melhores colocações do Brasil nos últimos anos.

Namoro com Henri Castelli

A famosa ganhou destaque na mídia no início do ano, quando surpreendentemente assumiu namoro com o galã de novelas da Globo. O romance, no entanto, não durou muito tempo. Eles ficaram juntos três meses.

“A quarentena não atrapalhou. Quando decidi terminar, estava bem no comecinho do isolamento, se eu não me engano foi duas semana depois. Chamei ele para conversar, falei que tinha tomado essa decisão e foi bem tranquilo. Nós sempre fomos muito sinceros em relação ao outro. Ele super respeitou a minha decisão e seguimos amigos. O mais importante é isso, continuar o respeito e a amizade”, disse Oliveira, em entrevista à Quem.

Novidade em A Fazenda 2020

O reality show rural terá o humor de Márvio Lucio, ou Carioca, como uma das novidades. Decerto, o humorista terá um quadro com o nome “Sofazenda”. O cenário, conforme adiantado anteriormente pelo jornal DCI, será uma sala de estar.

A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.