A Fazenda 2020: Saiba quem é Lipe Ribeiro, polêmico do ‘De Férias com o Ex’

Lipe Ribeiro, conhecido como o boy lixo do De Férias com o Ex, estará em A Fazenda 2020, que estreia em 8 de setembro. O famoso é uma das apostas da Record TV para o reality show rural, que terá 20 participantes.

O digital influencer ficou famoso após participar do reality de pegação da MTV Brasil. Por lá, causou e surpreendentemente teve atitudes machistas. Só para ilustrar, o famoso se mostrou possessivo após Marcelle, ex dele, entrar na casa. Lipe se mostrava incomodado quando a ex demonstrava interesse por outro homem. Por outro lado, ele não se limitava a flertar com outras garotas.

Na temporada gravada na Bahia, Ribeiro criticou Yasmin, outra ex dele, até que episódios depois ela surgiu no mar. O famoso inesperadamente tentou seduzir a participante, que dias antes havia detonado para toda casa.

No programa, causou barracos e apelou pelo emocional com Yasmin, quando ambos, aliás, já estavam vivendo um romance. “Uma hora você vai ter que decidir o que quer. Não vou ficar te esperando e você cagando. Só à noite embaixo do cobertor que você me beija. Quando você decidir o que quer… Só espero que não seja tarde porque eu não sou babaca”, disse ele. “Você é muito ingrata. Sempre fiz tudo por você”, disse ele, em um dos momentos.

Sucesso nas redes sociais

Apesar de ter saído do De Férias com o Ex com uma imagem arranhada, Lipe manteve sucesso nas redes sociais. Atualmente ele soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha cliques de viagens e rotina fitness.

A Fazenda 2020

A décima segunda edição do reality show rural terá o humor de Márvio Lucio, ou Carioca. O humorista terá um quadro com o nome “Sofazenda”. O cenário, conforme adiantado anteriormente pelo jornal DCI, será uma sala de estar.

A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.