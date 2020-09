A Fazenda 2020: Saiba tudo sobre Lucas Selfie; ex-Pânico

Lucas Selfie, figura que ficou conhecida no extinto Pânico, estará em A Fazenda 2020. O reality show tem estreia marcada para o dia 8 de setembro na Record TV e contará com 20 participantes no elenco.

Lucas Maciel, nome de batismo, tinha um quadro de sucesso do programa Pânico. Ele abordava pessoas nas ruas, com um celular e se aproximava fingindo tirar uma selfie. Certamente, a brincadeira não funcionou totalmente bem. Em uma ocasião, por exemplo, ele chegou e levar socos no rosto e foi parar no hospital.

O famoso estudou Rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo, e já trabalhou na AllTV. No entanto, no Pânico fez sua estreia como estagiário. Lucas também estrelou os quadros Game Of Compras e Snap Chato. Logo depois, passou a fazer matérias para a TV.

Outro ex-Pânico em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Márcio Lucio, ou Carioca, também estará no reality show rural. No entanto, ele não será um dos participantes do programa. O famoso terá um quadro de humor com o nome ‘Sofazenda”, em que comentará momentos marcantes do confinamento.

Conforme o jornal DCI adiantou anteriormente, o quadro de Carioca se passará em uma sala de estar. Ele sempre estará sentado em um sofá durante suas aparições.

A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.

Mais integrantes de A Fazenda 2020

O show terá um elenco de peso, formado por 20 famosos dispostos a tudo (ou quase) para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O cantor cancelado Biel, a funkeira do hit Que Tiro Foi Esse? Jojo Todynho, e a cantora envolvida em barracos MC Mirella, são apenas alguns nomes.