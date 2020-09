Reality show rural A Fazenda 2020 estreou no dia 8 de setembro, na Record TV. Entre os 20 participantes ao prêmio de R$ 1,5 milhão, conheça um pouco mais sobre o Lucas Strabko, o famoso Cartolouco, do Cartola FC.

Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, está no elenco de A Fazenda 2020, reality show trasmitido pela Record TV, com apresentação de Marcos Mion. O comediante se junta a outros 19 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Antes de mais nada, o nome Cartolouco se trata de uma referência ao jogo Cartola FC, fantasy game do Campeonato Brasileiro. Logo que integrou o time de jornalistas da Globo, ele recebeu o apelido, que usa até hoje. Na emissora plin-plin, o comediante ganhou destaque com o seu jeito descontraído e bem-humorado, conquistando não só o público, mas também personalidades do esporte.

Juntamente com a popularidade do Cartola FC, ele começou a ganhar ainda mais destaque com o tempo, e com isso, se tornando uma referência ao produto de maior retorno da Globo no área do esporte.

Início da carreira

Tudo começou quando Lucas ainda era um estudante de jornalismo. Ele é natural de São Paulo e cursou Comunicação-Social na faculdade Casper Líbero. Logo de cara já sabia qual especialidade seguir. Seu primeiro emprego foi em 2015, como repórter esportivo no Diário Lance!. Lá, ele escreveu reportagens para o jornal e também para o portal ‘Lancenet‘.

Cartolouco na Globo

Mas foi na TV Globo que ele começou a dar os primeiros passos ao reconhecimento nacional. Em 2016, ele conseguiu passar na entrevista de estágio da Globo, para atuar como jornalista no globoesporte.com, em São Paulo. No entanto, ele começou a se destacar no portal, com reportagens do fantasy game Cartola de um jeito maluco que só ele sabe fazer. Enfim, o apelido Cartolouco surgiu após isso.

Audiência bombando

Como o resultado do seu trabalho estava indo de vento em popa, a emissora começou a escalar para outros programas na casa. Lucas produziu reportagens para o Globo Esporte, Esporte Espetacular, Fantástico, e entre outros. Sem contar nas diversas entrevistas especiais com personalidades de referência para o esporte. Como: Carlitos Tevez, o jogador Rogério Ceni, o apresentador Tiago Leifert, e até mesmo, o comentarista Galvão Bueno.

Na Globo, o programa Cartolouco estreou em julho de 2016, conquistando grande número de audiência.

Por que ele foi demitido da Globo?

No entanto, os trabalhos de Lucas não estaria mais nos planos da emissora. Sendo assim, em abriel deste ano, ele saiu da Globo. Segundo Lucas, em um publicação no Instagram, o motivo da demissão teria sido motivado após a postagem de um vídeo onde ele aparece sem roupa, na privada e fazendo uma brincadeira com o papel higiênico – Desafio do Papel Higiênico, que na época os jogadores de futebol viralizavam, fazendo embaixadinhas com o papel.

Cartolouco em A Fazenda 2020

Logo depois que saiu da Globo, ela foi um dos nomes apontados para A Fazenda 2020, da Record TV. No entanto, era especulações. Mas, no dia 8 de setembro, na estreia do reality, houve a confirmação da participação do Cartolouco na disputa milionária da televisão brasileira.

Repercussão em A Fazenda 2020

Mal começou o programa e já temos vários babados entre os participantes. Entretanto, também algumas críticas. Desde a estreia de A Fazenda 2020, ele entrou na lista dos assuntos mais comentados do Twitter, ou seja, o público tá acompanhando e definindo suas escolhas no jogo. Sendo assim, todo cuidado é pouco, na hora de falar.

Dito isso, no episódio da última quarta-feira (9) fez um comentário que muitos apontaram como críticas. Ele foi literalmente criticado e até acusado de gordofobia nas redes sociais, após ter sugerido que Jojo Todynho (cantora) realizasse uma cirurgia bariátrica para perder peso.

