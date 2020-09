A Fazenda 2020 estreia dia 8 de setembro, na Record TV, com Marcos Mion na apresentação. É o terceiro ano em que o comunicador comandará o reality show. Em resumo, ele esteve à frente do programa em 2018 e 2019.

Mion tem 41 anos e é casado com Suzana Gullo. Juntos, eles são pais de três filhos: Romeo, Stefano e Donatella. O apresentador iniciou sua carreia na televisão como ator no seriado Sandy e Júnior, em 1999, na Globo. Como resultado da boa atuação, seguiu tendo oportunidades na área.

Marcos comandou programas na MTV Brasil como Supernova e Piores Clipes do Mundo. Decerto, se encantou com a então possibilidade de seguir carreira como apresentador, mas seguiu alternando com as artes cênicas. Ele atuou com papel de destaque na novela Bicho do Mato, grande sucesso da Record, e também atuou no teatro com o espetáculo Kopenhagen.

Mion se firmou como apresentador em 2010, quando assinou com a atual emissora em que se encontra parar comandar o extinto Legendários. Como resultado da audiência conquistada nas noites de sábado, recebeu cada vez mais crédito para sugerir apostas.

O comunicador também comandou formato do musical Ídolos. Com o fim do Legendários em 2017, Mion foi surpreendentemente remanejado para A Fazenda. A escolha da Record, certamente, vingou e o apresentador conseguiu imprimir a sua linguagem no confinamento rural, sendo sucesso de crítica e audiência.

Marcos Mion e causas sociais

O famoso tem uma presença forte em causas sociais. Em 2019, Mion foi escolhido como embaixador do movimento social Pureza que Inspira o bem. Durante o evento, ele declarou à imprensa que os filhos o inspirou a ter uma atenção voltada para a causa, bem como promover ações.

“Ao longo de todos esses anos fui reconhecer realidades de outras famílias, outras crianças e meus filhos foram minha inspiração. A cada lugar que eu vou as pessoas querem falar com do Romeu, tocar nele, ver os vídeos dele. Virou um xodó do Brasil, um amorzinho nacional. Mas não adianta gostar só do meu filho, tem que gostar e respeitar todos os especiais”, disse.

Lei Romeo Mion

Mion elaborou a sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Lei 13.977. de 2020, batizada de Lei Romeo Mion. A lei cria Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Em resumo, o filho primogênito de Mion é autista. Nas redes sociais, Marcos não apenas ajuda famílias com autistas, como também mostra a rotina do filho.

A Fazenda 2020

Marcos Mion, assim como em edições anteriores, estará à frente do formato que chega à décima segunda edição. A Record TV irá confinar em uma casa 20 personalidades da mídia, 4 a mais que no ano passado.

A Fazenda será o primeiro reality show a começar depois da crise de coronavírus no Brasil. O BBB20, por exemplo, teve início em janeiro e passou por modificações durante a temporada, após aumento do número de casos (mortes e infectados) pela doença.

Recentemente, Mion participou do programa Hora do Faro para divulgar a nova temporada do confinamento. O comunicador comentou sobre o protocolo se segurança que a emissora criou para barrar a Covid-19 entre o elenco e produção. “Acima de tudo, estamos prevendo um protocolo de segurança muito bem pensado, novo, diferente de tudo o que eu já vi. Muita coisa vai mudar na dinâmica do jogo, em relação a eu ter contato com eles ou as coisas entrarem na casa”, explicou

Novidade em A Fazenda 2020

O reality show rural terá o humor de Márvio Lucio, ou Carioca, como uma das novidades. Decerto, o humorista terá um quadro com o nome “Sofazenda”. O cenário, conforme adiantado anteriormente pelo jornal DCI, será uma sala de estar. A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.